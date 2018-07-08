FIFA вынесла предупреждение хорватскому футболисту Виде за лозунг «Слава Украине!»

Международная федерация футбола (FIFA) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщили в пресс-службе организации.



«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, опубликованном после матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии», — цитирует сообщение RT.

Ранее Вида и экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо».