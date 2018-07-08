Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков за поддержку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с футболистами лично поблагодарили болельщиков за поддержку в фан-зоне в Москве.

«Мы были вместе, вы были 12-13-14-15-16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через 4 года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что, все туда», — цитирует Черчесова «Интерфакс».



«Спасибо вам за все, за поддержку, мы вас любим!», — обратился к болельщикам полузащитник сборной Денис Черышев.



Также фанатов поблагодарили и другие футболисты сборной. Затем игроки, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.

Накануне сборная России в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила свое выступление на турнире.