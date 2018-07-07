В Казани ради победы России нарисуют портрет капитана сборной Хорватии

В Казани начнут рисовать портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича, чтобы обеспечить победу сборной России в сегодняшнем матче ЧМ-2018.

В мэрии Казани в шутку отметили, что все сборные футболистов, изображенных на казанских граффити, терпят поражения.



«Желая победу нашей сборной, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, наша добрая традиция продолжится», — пояснили в мэрии.

Напомним, в прошлом году в Казани на Кубке Конфедераций проиграла сборная Португалии, ранее в городе нарисовали портрет капитана сборной – Криштиану Роналду. В этом году поражение потерпели сборные Аргентины и Бразилии. Казанские художники к приезду команд нарисовали портреты Месси и Неймара.

Напомним, накануне прошел последний матч чемпионата мира по футболу в Казани. Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала.

