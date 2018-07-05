Сборная Бельгии прилетела в Казань на матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Бразилии

Сборная Бельгии по футболу сегодня прилетела в Казань, где проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против бразильцев. Об этом сообщается в официальном twitter-аккаунте команды.

Самолет с футболистами команды Бельгии приземлился в Международном аэропорту «Казань» во второй половине дня.

Как сообщили в мэрии города, к приезду бельгийской сборной на здании, расположенном неподалеку от отеля «Рамада», появились три больших баннера с фотографиями футболистов. На них изображены Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Эден Азар, Тибо Куртуа, Дрис Мертенс и Венсан Компани.

«Если сборная Бельгии станет чемпионом мира, баннеры сменим на граффити и оставим изображение на память на долгие годы», — заверил руководитель пресс-службы исполкома Казани Владимир Казанцев.



Сегодня в Казань также прилетели бразильцы — соперники сборной Бельгии по четвертьфинальному матчу. К их приезду на улице Лево-Булачной появилось изображение звезды бразильской сборной Неймара.