Игорь Макаров покинул «Салават Юлаев»
Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Игорем Макаровым. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба из Башкирии.
«Благодарим хоккеиста за профессионализм, самоотверженную игру в прошедшем сезоне и желаем успехов в дальнейшей карьере», — так прокомментировал клуб принятое решение.В минувшем сезоне КХЛ игрок провел 62 матча — 15 (7+8) очков. Всего в КХЛ за СКА, «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев» на счету Макарова 447 матчей и 146 (69+77) очков.
Отметим, что Игорь Макаров — муж телеведущей Леры Кудрявцевой.СпортХоккей Башкортостан
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