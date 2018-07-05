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Игорь Макаров покинул «Салават Юлаев»

17:55, 05.07.2018

Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Игорем Макаровым. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба из Башкирии.

«Благодарим хоккеиста за профессионализм, самоотверженную игру в прошедшем сезоне и желаем успехов в дальнейшей карьере», — так прокомментировал клуб принятое решение.

В минувшем сезоне КХЛ игрок провел 62 матча — 15 (7+8) очков. Всего в КХЛ за СКА, «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев» на счету Макарова 447 матчей и 146 (69+77) очков.

Отметим, что Игорь Макаров — муж телеведущей Леры Кудрявцевой.

СпортХоккей Башкортостан
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