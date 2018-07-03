Новости спорта

01:31 МСК
Новости раздела
Спорт

Матч между сборными Испании и России стал лидером украинского телеэфира

12:00, 03.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Матч между сборными Испании и России стал лидером украинского телеэфира. По сообщению издания «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Интер», игра собрала наивысшую долю просмотров среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу.

«Доля матча по аудитории 18+ на Украине составила 23,1%, а в городах с населением более 50 тысяч — 25,5%. По аудитории 18—54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7%. Матч Испания — Россия, который закончился сенсационной победой хозяев поля, стал безоговорочным лидером своего слота по всем трем аудиториям», — сообщает телеканал «Интер».

Напомним, накануне сборная России в серии пенальти одолела команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем