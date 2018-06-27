Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола: «Люблю футбол, но я не большой фанат спорта»

Юха Метсола, вратарь уфимского «Салавата Юлаева», признался, что любит футбол, помимо хоккея:

— До 14 лет я играл и в футбол тоже. Однако мне пришлось выбирать. Скажем так, в хоккей я играл лучше, поэтому выбрал его. Мне всегда хотелось быть частью команды. Индивидуальные виды спорта не для меня.

Люблю футбол, но большим фанатом спорта меня назвать сложно. На чемпионате мира я болею за Швецию. Но я не думаю, что они далеко пройдут, — ответил голкипер на вопросы болельщиков.

На ЧМ-2018 сборная Швеции сегодня, 27 июня, сыграет заключительный матч группового этапа против команды Мексики. Шансы на плей-офф у соотечественников Метсолы минимальные.

