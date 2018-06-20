Андрей Василевский: «Финал Кубка Стэнли не смотрел»

Воспитанник уфимского хоккея российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал успешный для себя сезон 2017/18.

«Для меня большая честь находиться здесь — с лучшими игроками в мире, в числе трех лучших вратарей. Даже просто побывать здесь, почувствовать атмосферу дорогого стоит.



Мне самому было интересно посмотреть на то, как я буду выглядеть в плей-офф в статусе основного вратаря. Первые два раунда были неплохими. Третий тоже ничего, но от него остались немного смешанные чувства. Хотя мы проиграли будущим чемпионам, так что эмоции остались скорее положительные.



Финал? Я знал все счета, но хоккея не смотрел. Не хотелось. После поражения нужно было не вспоминать об игре, немного отойти. Хотя было не так обидно, потому что мы проиграли хорошей команде с большим числом российских игроков в составе», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.