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В результате крушения поезда в Казахстане погиб подросток, еще трое человек госпитализированы

13:22, 17.06.2018

В результате схода с рельсов пассажирского поезда «Байтерек», который следовал из Астаны в Алма-Ату, погиб один подросток, еще трое взрослых с различными травмами госпитализированы.

«Четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», — рассказал представитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Казахстана.

Всего в составе было 20 вагонов. С рельсов сошли шесть, три их них опрокинулись, пишет «РИА Новости».

Происшествия
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