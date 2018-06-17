В результате крушения поезда в Казахстане погиб подросток, еще трое человек госпитализированы

В результате схода с рельсов пассажирского поезда «Байтерек», который следовал из Астаны в Алма-Ату, погиб один подросток, еще трое взрослых с различными травмами госпитализированы.

«Четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», — рассказал представитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Казахстана.

Всего в составе было 20 вагонов. С рельсов сошли шесть, три их них опрокинулись, пишет «РИА Новости».

