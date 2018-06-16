В Уфе спасатель не дал девушке спрыгнуть с моста через Белую

Накануне в Уфе спасатель Алексей Якунин не дал молодой женщине покончить с собой. Сотрудник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы в свой выходной помешал девушке спрыгнуть со старого моста через Белую.

Спасатель просто оказался рядом, когда заметил девушку, уже стоявшую за перилами, передает «Башинформ». Рядом уже собралась группа очевидцев. Однако только Якунин решился подойти и схватить женщину за руку. Спасатель перетащил ее через перила.

Вскоре подъехали полицейские, спасатели и кризисный психолог, вызванные очевидцами.

«Алексей работает в поисково-спасательном отряде УГЗ г. Уфы два года. За это время он усвоил главное неписаное правило «Спасатель, он спасатель в любое время. На работе, дома и на отдыхе», — сообщили в Управлении гражданской защиты по РБ.