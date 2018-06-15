Российский футболист покинул эфир Первого канала, не выдержав лести ведущего

Полузащитник сборной России Александр Головин не стал дослушивать вопрос в программе «Пусть говорят».



Сразу после игры со сборной Саудовской Аравии футболист давал интервью в эфире специального выпуска программы «Пусть говорят», где обсуждался матч российской сборной, передает «Медуза».

Ведущий новостей спорта Первого канала Александр Садоков начал хвалить Головина, забившего один гол и сделавшего две результативные передачи.

«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин… Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что „Ювентус" за него борется», — заявил комментатор.

Головин вопрос не дослушал, снял наушник и вышел из кадра, не закончив интервью.

Накануне сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

