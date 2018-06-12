Минниханов прокатился в беспилотном электробусе КАМАЗа

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани проехал на беспилотном электробусе под названием «Широко Адаптивная Транспортная Логистика» («ШАТЛ») от ПАО «КАМАЗ».

В ходе демонстрации электробус ехал со скоростью 15 км/час из соображений безопасности. На Крымском мосту прототип разгонялся до 40 км/ час, говорится в видео, опубликованном в Instagram президента РТ.

Максимальная скорость беспилотника КАМАЗа составляет 110 км/час.



Беспилотник предназначен для дорог с твердым покрытием. Для перемещения он использует информацию цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.



В начале мая стало известно, что в Казани к ЧМ-2018 начали строить дорогу для беспилотных микроавтобусов КАМАЗа. В конце месяца на трассе стали тестировать новые средства передвижения. Предполагается, что они будут задействованы для перевозки болельщиков, приехавших на мундиаль.

