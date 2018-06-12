«ТрансТехСервис» снял автофлешмоб ко Дню России
Сотрудники «ТТС» из автомобилей в бело-сине-красных цветах создали «живой» флаг нашей страны.
В съемках приняли участие десятки машин различных мировых брендов.
По словам авторов флешмоба, идея возникла после того, как обратили внимание, что цвета флага России соответствуют корпоративным цветам компании. Поэтому в завершении ролика «живой» флаг нашей страны плавно трансформировался в логотип регионального автодилера.
Партнерский материалБизнесТранспорт Татарстан
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