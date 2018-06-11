В Ижевске фан-зону закончат только через месяц

В Ижевске строители фан-зоны в парке имени Кирова закончат работы только через месяц. Однако основная часть должна быть завершена к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года (14 июня).

Директор АО «Летний сад» Сергей Буторин отметил, что большой экран для трансляции матчей будет установлен к 12 июня.

«Конечно, полностью работы 14 июня не завершатся. Примерно еще месяц понадобится, чтобы привести все в порядок, сделать благоустройство и много других работ по мелочи», — приводит его слова izhlife.ru.

Он рассказал, что вход в фан-зону будет бесплатным. Площадка станет частью парка имени Кирова и собственностью АО «Летний сад». После ЧМ по футболу здесь планируют проводить городские праздники, концерты, кинофестивали и так далее.

Напомним, что строительством фан-зоны заинтересовалось удмуртское управление ФАС. Подрядчика отбирали без проведения конкурса.