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В сюжете «России-1» о ЧМ-2018 перепутали нижегородский стадион с «Казань Ареной»

18:27, 08.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В сюжете «России-1» о ЧМ-2018 перепутали нижегородский стадион с «Казань Ареной»
Фото: скриншот видео youtube.com

В новостях на федеральном телеканале «Россия 1» на место стадиона «Нижний Новгород» поместили «Казань Арену». Сюжет вышел 6 июня в программе «Вести» в 20.00 по московскому времени.

На 31-й минуте передачи появляется графика, на которой стадион в Нижнем Новгороде назван «Казань Ареной». Часть пользователей, заметивших ошибку, возмутились и потребовали увольнения сотрудников телеканала. Другие отметили, что Казань — это тоже неплохо.

Нужно сказать, что это не первый случай, когда Нижний Новгород путают с другими городами России. Ранее в буклете к чемпионату мира по футболу — 2018 вместо фотографии Нижнего Новгорода было использовано изображение кремля из Великого Новгорода.

СпортФутбол Татарстан
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