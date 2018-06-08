Сборная Панамы по футболу прибыла в Саранск на ЧМ-2018
Футболисты и тренерский штаб сборной Панамы прибыли накануне в Россию. Они прилетели в Москву, после чего переправились в Саранск.
Панамцы будут жить и тренироваться в Центре олимпийской подготовки столицы Мордовии, сообщается на сайте чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Ребята, мы за вас! Наши симпатии на вашей стороне», — приводит портал stolica-s.su слова мэра Саранска Петра Тултаева.
Напомним, что сборная Панамы впервые в истории прошла в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе турнира панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).СпортФутбол
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