Сборная Панамы по футболу прибыла в Саранск на ЧМ-2018

Футболисты и тренерский штаб сборной Панамы прибыли накануне в Россию. Они прилетели в Москву, после чего переправились в Саранск.

Панамцы будут жить и тренироваться в Центре олимпийской подготовки столицы Мордовии, сообщается на сайте чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ребята, мы за вас! Наши симпатии на вашей стороне», — приводит портал stolica-s.su слова мэра Саранска Петра Тултаева.

Напомним, что сборная Панамы впервые в истории прошла в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе турнира панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).