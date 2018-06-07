Путин о стадионах ЧМ-2018: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на их месте возникли какие-то рынки»

Президент России Владимир Путин заявил, что все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу, должны окупаться. Об этом он сообщил сегодня в ходе прямой линии.

«У нас вся олимпийская инфрастуктура Сочи, практически вся, полностью загружена. Что касается футбола — мы истратили на нее большие деньги. Вся она должна работать на развитие спорта, нужно создавать детские юношеские команды, лиги. Нужно, чтобы все эти объекты были окупаемыми», — подчеркнул президент России.

По его словам, здесь многое будет зависеть от руководителей регионов, потому что после ЧМ-2018 все объекты инфраструктуры перейдут в собственность субъектов РФ.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки», — заявил Путин.



Ранее директор «Казань Арены» Радик Миннахметов заявил, что говорить о самоокупаемости стадиона неверно. Если построенный за 500 миллионов долларов стадион будет приносить по 1 миллиону каждый год, то он будет окупаться 500 лет, считает Миннахметов.

Следить за прямой линией президента России вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».

