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В Ульяновской области возбудили уголовное дело против учителя, унижавшего школьников

00:22, 05.06.2018
В Ульяновской области возбудили уголовное дело против учителя, унижавшего школьников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Учитель школы в Карсунском районе Ульяновской области стал фигурантом уголовного дела за унижения учеников и применение к ним физической силы.

По предварительной информации, от действий педагога пострадали не менее семи учеников пятых-шестых классов. Эти факты стали известны в результате прокурорской проверки, передает ТАСС. По словам учеников, педагог во время урока мог обзывать, таскать за шиворот по помещению. Учитель свою вину отрицает.

В настоящее время педагог отстранен от работы, против него возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

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