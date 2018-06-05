В Ульяновской области возбудили уголовное дело против учителя, унижавшего школьников

Учитель школы в Карсунском районе Ульяновской области стал фигурантом уголовного дела за унижения учеников и применение к ним физической силы.



По предварительной информации, от действий педагога пострадали не менее семи учеников пятых-шестых классов. Эти факты стали известны в результате прокурорской проверки, передает ТАСС. По словам учеников, педагог во время урока мог обзывать, таскать за шиворот по помещению. Учитель свою вину отрицает.

В настоящее время педагог отстранен от работы, против него возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».