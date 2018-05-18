В российские компании введут антикоррупционных специалистов

В российских бизнес-структурах в ближайшем времени должны появиться специалисты по профилактике коррупционных нарушений. Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).



«Согласно разработанному ТПП профстандарту, такой специалист должен регулярно проводить инструктаж и обучающие семинары для сотрудников, а при необходимости — внутренние служебные проверки. Также он обязан сопровождать сделки и тендеры, проводить антикоррупционную экспертизу документов, разрабатывать внутренние регламенты», — передают «Известия» со ссылкой на документ.

В Минтруде внедрение профстандарта поддержали, так как тот способствует более качественной реализации ст. 13.3 закона «О противодействии коррупции», оказывая содействие бизнесу в ее применении.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведет его всестороннее обсуждение с экспертами, и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии », — пояснил директор департамента госслужбы Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак.

Напомним, общая сумма взяток в 2017 году в Татарстане составила 32,6 млн рублей.