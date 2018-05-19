«Их нравы»: как султан, запретивший курение и алкоголь, умер от цирроза печени

Мурад IV — сильная в прямом и переносном смысле рука

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен короткому правлению османского султана Мурада IV (1612 — 1640).



Не церемонился ни с кем

Семнадцатый султан Османской империи Мурад IV стал правителем Великой Порты в возрасте 11 лет в результате второго по счету свержения с престола его дяди Мустафы I. Правил он 17 лет, из которых последние 8 лет были самостоятельными. Титул регентши при нем занимала его мать, уже известная нам Кёсем султан, которая за сложнейший как с экономической, так и с политической точки зрения, девятилетний период своего регентства сменила восемь великих визирей и девять дефтердаров (министров финансов). Стоит отметить, что столь частая ротация таких высокопоставленных чиновников была редкостью для Османской империи и показывала глубину политического и экономического кризиса, охватившего страну. Вообще, регентство, да еще и женщины, было явлением уникальным и не имевшим аналогов в османской истории.

В самом начале своего правления Мураду IV пришлось разбираться с восстанием Абаза-паши из Эрзурума, который начал мстить янычарам за убийство Османа II. Страна была охвачена волнениями, пострадало много людей, в том числе невинных. В конце концов Абаза-паша сдался, Мурад IV его простил и назначил бейлербеем Боснии. Со стороны это, конечно же, выглядит как награда — видимо, Мурад IV был не прочь наказать янычар, которые жестоко расправились с его братом.

Вообще, все эти восстания, дворцовые перевороты и нестабильная обстановка в стране, создавали в народе некую ностальгию по сильной руке, и с 1632 года, когда султану исполнилось 19—20 лет и начался самостоятельный период его правления, страна как раз эту руку и получила. У Мурада IV был очень жесткий стиль управления, неповиновение воле султана каралось смертью. Опасаясь новых восстаний, неважно — янычар, сипахов или других религиозных группировок, центром скопления которых были турецкие кофейни — Мурад IV вводит запрет на табакокурение и распитие кофе и велит закрыть стамбульские кофейни. Кроме того, переодевшись в одежды простого жителя, и в сопровождении своей стражи, он лично проверяет исполнение своего приказа. Многие кофейни Стамбула были закрыты при личном участии султана. Это было довольно жестокое время, застали за курением — смерть, за распитием кофе — смерть. Были даже созданы специальные комиссии, которые ходили по крышам домов и нюхали дымоходы — вдруг вместо привычного дыма оттуда идет запах табака?

Фото commons.wikimedia.org

Кроме запрета на кофе и табак, Мурад IV вводит запрет на алкоголь, хотя, по утверждению многих историков, сам он пренебрегал этим своим запретом и довольно часто. Был еще запрет на прогулки без фонаря после ночной молитвы. Наказанием за нарушение запрета была смерть.

Жесткий стиль управления молодого султана наглядно иллюстрирует следующий случай. В 1634 году он направился в Бурсу, дело было зимой, и дороги были завалены снегом. Султан не стал выяснять причины, по которым дороги не были расчищены, а сразу приказал повесить судью провинции Изник. Тогдашний шейхульислам Османской империи Ахизаде Хусейн эфенди, высказался по этому поводу довольно критично, за что тоже был казнен и похоронен на пустынном пляже, чтобы никто не смог отыскать его могилу. Это был первый случай в истории Османской империи, когда по приказу султана был казнен шейхульислам страны. Кроме шейхульислама, в разные периоды от рук Мурада IV пострадали шейхи тариката «мавлявийа» Абу Бакр Челеби и тариката «накшбандийа» Махмуд Урмави, а также шейх Ахмед из города Сакарья, который объявил, что он является имамом Махди. Как видно, султан не очень жаловал религиозных деятелей и не особо с ними церемонился.

Поэт и композитор с 200-килограммовой булавой

Стоит отметить, что современником Мурада IV был автор знаменитого «Сейахатнаме» Эвлийа Челеби, который оставил довольно много сведений о жизни и периоде правления молодого султана. Конечно же, современные историки относятся к его записям с определенной долей скепсиса и не считают этот труд в полной мере достоверным, однако, несмотря на все это, весьма примечательна запись о двух ученых-инженерах, которые жили и работали в период правления Мурада IV. Это Хазарфен Ахмед Челеби, человек, впервые пролетевший над Босфором на планере, и Лагари Хасан Челеби, который впервые выполнил вертикальный взлет, используя порох, и удачно приземлился при помощи некоего подобия парашюта. Обоих ученых на начальном этапе их исследований Мурад IV поддерживал лично и оказывал им всяческое содействие. Однако позже оба по непонятным причинам были высланы из Стамбула. Хазарфен Ахмед был сослан в ливийский Фецан, Лагари Хасан попал в Крым. Их дальнейшая судьба, к сожалению, неизвестна.

Говоря о военных кампаниях Мурада IV, стоит отметить завоевание Еревана и Багдада, которые оставались в составе Османской империи вплоть до конца Первой мировой войны. Кстати, Мурад IV вошел в историю именно как завоеватель Багдада. Вообще, со времен Сулеймана Великолепного это была первая военная кампания, когда султан посетил анатолийские провинции своей страны и принял личное участие в войне против Сефевидов. Кроме того, Мурад IV уделял особое внимание подготовке флота и строительству новых кораблей. Видимо, в планах был поход на запад, однако при жизни султана он так и не был осуществлен. Зато подготовленные им корабли приняли участие в завоевании Крита, но уже при другом правителе.

Османский султан встречается с послами (1628). Гуашь Ганса Людвига фон Куфштайна, посла Священной Римской империи в Стамбуле. Фото commons.wikimedia.org



Практически все историки, да и современники султана, отмечают его невероятную физическую силу. Так, во время завоевания Багдада он в одиночку заряжал пушки ядрами, которые весили больше 60 килограммов. Говорят, что его булава весила больше 200 килограммов, а для того, чтобы натянуть тетиву на его лук, нужно было как минимум два человека, хотя султан с этой задачей справлялся в одиночку и даже разыгрывал своих гостей, предлагая им «повторить». Меч, булава и лук Мурада IV выставлены в музее Топкапы, и каждый желающий сам может проверить достоверность легенд, которые слагались о его вооружении. Кроме всего прочего, султан любил ездить верхом, метать дротики, сражаться на мечах и бороться. В его дворцовой конюшне содержалось около 300 лошадей, из которых 50 были беговыми, а 9 принадлежали лично султану.

Несмотря на такую жесткость и брутальность, Мураду IV не чужды были литература, музыка и поэзия. Его стихи, подписанные псевдонимом Муради, не сохранились, зато до наших дней дошли 15 музыкальных произведений султана для саза. Кроме того, благодаря образованию, которое он получил в детстве, султан Мурад был искусным каллиграфом. Другим его пристрастием был алкоголь, приведший к циррозу печени, от которого он скончался в возрасте 28 лет.

Булат Ногманов