«То, что делает Юрий Дудь, можно назвать «вербальным рок-н-роллом», и мне нравится его слушать»

Интервью с «бурятским Дудем» о внезапной славе, особом стиле интервьюирования и о том, как устроен человек

Фото: UULZAR / Youtube

На YouTube появился «бурятский Юрий Дудь» — автор канала UULZAR Максим Дашинимаев приглашает на интервью знаменитых выходцев из Бурятии и беседует с ними на фоне ковра по 40 минут, задавая довольно жесткие вопросы. Внезапная популярность свалилась на него после того, как сам Дудь назвал проект Дашинимаева «крутым», а Лента.ру опубликовала посвященную ему статью под заголовком «В сети возненавидели «бурятского Дудя». «Реальное время» связалось с Максимом и узнало у него: обидно ли называться «бурятским Дудем», почему он задает вопросы гостям, будто они на допросе, кто не заслуживает миллионов подписчиков и как не самые блестящие умы приобретают популярность в Сети.

«Это как аттракцион: на эти дни нам предложили покататься, и мы на нем катаемся»



— Максим, за что вас прозвали «бурятским Дудем»? Как вообще раскачивался этот хайп?

— Вообще, звучал не только вариант с Дудем, был и «бурятский Ургант». Я думаю, дело в том, что Лента.ру, первая написавшая обо мне, использовала именно это сравнение.

Как все это произошло? Мы сидели вечером с пацанами после работы, смотрели музыкальные клипы, и в это время один парень скинул мне «ВКонтакте» скриншот, на котором Юрий Дудь комментирует публикацию, связанную с нашей программой. Мы подумали: «О, прикольно», — пошли домой, попили чай и легли спать. На следующее утро мы узнали про эту историю с Лентой.ру, и с этого момента продолжается шум.

— Термин «бурятский Дудь» — это обидно или похвально?

— Это и не оскорбительно для меня, и не похвально, но прикольно. Дудь — крутой парень и для меня он не является анти-примером, так что это точно не обидно. Хотя, в целом, не так важно, с кем меня сравнивают — я делал свои интервью и продолжу их делать дальше.

Как все это произошло? Мы сидели вечером с пацанами после работы, смотрели музыкальные клипы, и в это время один парень скинул мне «ВКонтакте» скриншот, на котором Юрий Дудь комментирует публикацию, связанную с нашей программой. Мы подумали: «О, прикольно», — пошли домой, попили чай и легли спать



— Что вы получили с этого внезапного хайпа? Возможно, стало больше просмотров на канале?

— Я не мониторил, что там случилось с просмотрами, но просто стало немного забавнее жить в эти дни.

— Каков ваш взгляд на приобретение популярности в интернете? Это же какая-то совершенно эфемерная субстанция. Вчера о тебе никто не слышал, а завтра тебя внезапно узнает почти вся страна.

— Пожалуй, да, эфемерная, но этот вопрос меня не очень сильно волнует — мы делаем эту тему уже несколько лет, а сейчас люди просто обратили на нее внимание, что нас, несомненно, улыбает. Это как аттракцион: на эти дни нам предложили покататься, и мы на нем катаемся.

«Можно бесконечно ругаться по поводу того, что Клод Моне никому не нужен, а Никаса Сафронова «хавают»

— Давайте отвлечемся от вашего канала и посмотрим на то, что творится в блогосфере в целом. Довольно часто люди, которые объективно не заслуживают популярности, получают миллионы подписчиков и просмотров. Из-за этого в последнее время в сети можно встретить призывы пользователей: «Прекратите делать тупых людей популярными». Вы можете присоединиться к этому призыву? Как вы относитесь к неоправданной популярности?

— Нет, не могу. А как вы узнаете, кто заслуживает популярности, а кто нет?

— Ну, смотрите, когда какая-нибудь девица, которая в постит в Instagram свою филейную часть со скоростью 345 фотографий в секунду и под каждым фото раздает глупейшие и вреднейшие советы миллионам молодых девушек о том, как они должны жить, выглядеть или вести себя с мужчинами, — мне это кажется не совсем классным.

— Вы знаете, возможно, для нас с вами такая популярность выглядит незаслуженной, но вообще все это довольно естественно. На мой взгляд, это вполне обосновано, так как существует целая куча людей, у которых есть потребности, полностью соответствующие предложению. Так устроено общество, так устроен человек в принципе. Можно бесконечно ругаться по поводу того, что Клод Моне никому не нужен, а какого-нибудь Никаса Сафронова «хавают», но в этом нет ничего противоестественного. Я не склонен драматизировать эту ситуацию: да, людям нравятся пошлости, скандалы, глупости. Я думаю, мы с вами тоже отчасти такие.

«Все это подталкивает к расцвету такой формы, как «вербальный рок-н-ролл». То, что делает Дудь, как раз можно так назвать. Мне нравится слушать такой рок-н-ролл, да и сам я как будто бы «играю маленькие концерты». Фото 1tv.ru

— Не стану спорить. Давайте вернемся к YouTube: мы уже знаем о существовании вашего шоу, есть также «самарский Дудь» Тамирлан Дусенбаев, есть сам Юрий Дудь, есть его редактор Татьяна Мингалимова, которая также выпускает собственное шоу в формате интервью. С чем вы связываете этот «расцвет»?

— Честно говоря, из блогеров кроме Юры Дудя я никого не знаю, а что касается того, откуда вся эта движуха… Давайте я расскажу вам о своем опыте: мне кажется, что иногда из интервью можно сделать что-то типа рок-концерта – с завязкой, собственной драматургией, кульминацией. Это новая форма, которая становится искусством. Сейчас мы наблюдаем, как техническая революция делает революцию в искусстве. Плюс информация стала гораздо доступнее: если я хочу услышать мнение или высказать его, мне не надо пробиваться на какие-то эфиры — каким бы глупым ни было мое мнение, я могу озвучить его, к примеру, в сториз, и моя аудитория с ним ознакомится.

Все это подталкивает к расцвету такой формы, как «вербальный рок-н-ролл». То, что делает Дудь, как раз можно так назвать. Мне нравится слушать такой рок-н-ролл, да и сам я как будто бы «играю маленькие концерты». Я понимаю интервью не просто как обмен мнениями, а как небольшой джем-сейшн, успешность которого, конечно, зависит от гостя, твоей подготовки и от ряда других факторов.

«У нас была проблема — было эфирное время, но нечего было показывать»

— Максим, а как давно и зачем вы взялись за производство собственного шоу в формате интервью? Как я понимаю, канала Юрия тогда еще не существовало?

— Да, «вДудь» появился года через два после того как мы запустились — мы сняли первый выпуск еще в конце 2014 года. В то время я работал на местном канале, и у нас была проблема — было эфирное время, но нечего было показывать, так что нам пришлось состряпать какую-нибудь передачу. Так и получился наш проект.

Мы сняли 10 выпусков с какими-то персонажами, которые были интересны нашей команде и общественности, потом бросили это дело, затем где-то через полгода снова начали снимать, но уже в рамках YouTube-канала. В принципе, шоу появилось на YouTube в то же время, что и в «ящике» — то есть, оно сразу было представлено на этой интернет-площадке, однако в последнее время на YouTube оно вызывает значительно больше ажиотажа.





— Получается монетизировать канал? И устраивает ли вас количество просмотров?

— Мы к этому даже не стремимся. Мы делаем свою работу «по фану». Если вы смотрели шоу, то там даже рекламные ролики не показываются, потому что мы выключили эту функцию (но, может быть, и включим когда-нибудь).

Что касается просмотров, то мы за ними особо не следим, но, на мой взгляд, по Бурятии у нас топовые просмотры в YouTube для видео такого формата. А вообще, я не думаю: «Черт, нам не хватает просмотров! У людей миллионы, а у нас несколько тысяч».

— Как вы выбирали стилистику? Откуда взялся каноничный ковер на стене?

— Нам сказали, что сейчас модно делать все на фоне ковра, так что мы решили его повесить. Что касается других внешних атрибутов: в кадре есть столы и сидушки, которые мы украли в антикафе — просто взяли и не отдали.

— Вы смотрите, после интервью вам припомнят…

— Нет-нет-нет, у нас до этого уже были встречи с ребятами, и вроде бы уже замяли этот вопрос.

— Как относитесь к критике по поводу вашей манеры общаться с гостем и задавать вопросы? Один из пользователей написал, что на допросе не так жестко спрашивают. Вы считаете эти замечания справедливыми?

— Меня это только забавляет, если честно. Я думаю, что все замечания справедливые, и нет такого, чтобы меня обижала реакция пользователей. Это просто то, как я работаю. Я бы не сказал, что это какая-то тактика, которая прописана на бумаге и которой я стараюсь следовать в каждом интервью. Я просто делаю то, что мне хочется, и я никогда не задумывался над тем, чтобы поменять формат работы в кадре. Мне нравится шоу в том виде, в котором оно есть, и я получаю от этого удовольствие.