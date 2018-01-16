«Мы потеряем отрасль охотничьего собаководства»

В Госкомитете РТ по биоресурсам выступили против обсуждаемого в Госдуме запрета контактной притравки и отчитались о создании охраняемой территории для стерляди

В Татарстане для сохранения популяции стерляди создается особо охраняемая территория на базе десяти нерестилищ, продолжается борьба с браконьерами — только за прошлый год сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выловили почти 4 тысячи брошенных сетей, выдали штрафов за незаконную добычу животных на миллион рублей и отчитались о прецедентном случае — за одного лося татарстанец получил уголовный срок — 3,5 года условно. Подробности — в материале «Реального времени».

Больше функций и ответственности

Начальник Управления лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков начал пресс-конференцию в ИА «Татар-информ» с напоминания о том, что ведомство раньше называлось Управлением по охране и использованию объектов животного мира РТ. С его преобразованием изменились и некоторые функции организации. Сейчас, помимо охраны и использования животного мира, за ним закрепили особо охраняемые природные территории, которые раньше были закреплены за Министерством лесного хозяйства РТ. В частности, Госкомитет теперь также отвечает за ведение Красной книги РТ и сохранение растительного мира.

— Я считаю, это более правильно, чтобы все было в одном органе. Штатная численность, конечно, у нас сейчас расширилась. Стало больше инспекторов, которые могут заниматься сохранением биоразнообразия на территории всей Республики Татарстан, не исключая отдельные пятна, которые были у нас в тех или иных ведомствах, — прокомментировал Чиспияков.

Стерлядь занесена в Красную книгу РТ, однако Чиспияков надеется, что благодаря принятым мерам ее популяцию удастся сохранить и увеличить. Фото tatar-inform.ru



Стерляди обустроят свою защищенную территорию

Еще одним существенным новшеством можно назвать появление в республике нового биологического заказника для сохранения популяции стерляди, о создании которого было принято решение еще год назад. Кабинетом министров РТ соответствующее постановление было подписано 25 декабря. Всего в Татарстане определено 10 нерестилищ стерляди, где и был организован заказник. Поддержали идею не только власти республики, но и Ассоциация рыбопромысловиков Татарстана с обычными рыбаками.

В заказнике будет запрещена промысловая рыбалка и добыча нерудных материалов, что негативно влияло на условия существования для рыбы. А вот в частном порядке рыбалка там будет разрешена.

Пока стерлядь занесена в Красную книгу РТ, однако Чиспияков надеется, что благодаря принятым мерам ее популяцию удастся сохранить и увеличить.

— Я думаю, что будет период, когда стерлядь из Красной книги РТ будет переведена в промысловый вид и рыбопромысловики будут заниматься промышленным уловом в пределах установленных квот, — дал прогноз спикер.

140 тысяч за двух кабанов и уголовный срок за одного лося

О тех, кто пренебрегает существующими запретами, рассказал начальник Управления по надзору за использованием объектов животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

По его словам, за браконьерами в каждом муниципальном районе следят специально созданные рабочие группы в рамках правительственной комиссии. За прошлый год было ликвидировано 25 незаконных притравочных браконьерских станций на реках Татарстана. Приходится сотрудникам комитета убирать за браконьерами и последствия их действий — только за год с акваторий водных объектов республики было поднято почти 4 тысячи брошенных сетей. Мутахаров отмечает, что если брать в расчет, что каждая из этих сетей длиной практически в 90 метров, то выловленными сетями можно опоясать всю республику.

Отдельно контроль осуществляется и за реализацией запрещенных товаров. В 2017 году за это было назначено 2 750 административных штрафов и выявлено 185 мест несанкционированной торговли, которые прекратили свое существование, заверил Мутахаров. Среди незаконных рынков, где, например, продают краснокнижную стерлядь, он назвал популярный рынок на Мамадышском тракте.



О тех, кто пренебрегает существующими запретами, рассказал Радик Мутахаров. Фото tatar-inform.ru



За незаконную добычу животных за прошлый год было назначено 730 предписаний о нарушениях и штрафов более чем на миллион рублей. К примеру, в Пестречинском районе его житель сам смастерил лук и добыл с его помощью двух кабанов, за что получил штраф на 50 тысяч и обязан выплатить 90 тысяч в рамках возмещения ущерба.

Но не все браконьеры отделываются привлечением к административной ответственности. По 21 факту были возбуждены уголовные дела, по девяти из них уже вынесены приговоры. Фигурантом одного из дел стал мужчина из Черемшанского района, который с помощью снегохода добыл лося. Дело стало прецедентным, поскольку за это суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно, конфискации снегохода и возмещению ущерба на 2 тысячи рублей.

Пытаются бороться и с тем фактом, что ежегодно в Татарстане сбивают диких животных. Здесь на помощь приходит ГИБДД и установка ограждений и специальных знаков. Однако пока успехи в этом направлении невелики — количество таких ДТП из года в год держится примерно на одном уровне. В прошлом году — 48 ДТП.

«Запрет, конечно, ни к чему хорошему не приведет»

Свое мнение начальник Управления лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Госкомитетат РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков выразил и относительно инициативы, рассматриваемой в Госдуме, которая касается запрета контактной притравки охотничьих собак в интересах бизнеса.

По мнению спикера, такой запрет ни к чему хорошему не приведет. Притравочные станции он называет базами для обучения собак, где никакого вреда диким животным не причиняют.

Притравочные станции Чиспияков называет базами для обучения собак, где никакого вреда диким животным не причиняют. Фото youtube.com

Напомним, что одним из инициаторов проекта против притравочных станций выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его коллега, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов депутатов в этом вопросе поддержал, заявив, что традиция контактной притравки предполагает жестокое обращение с дикими животными.

— Фактически мы сейчас потеряем отрасль охотничьего собаководства, как она складывалась веками для обычного охотника. Запрет, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Единственное, там есть рекомендации по притравке через стекло или еще что-то, но это, конечно, не совсем правильно. Если кто был на этих станциях, то он прекрасно понимает, что когда выпускают медведя и оценивают рабочие качества [собаки] — это не травля зверя, это именно оценка рабочих качеств собаки, — прокомментировал Чиспияков.

Он уточнил, что собак, которые решатся пойти на тесный контакт с медведем, немного, так как «каждая собака для крупного зверя — это фактически моська на слона».

Спикер выступает как за развитие отрасли для частных охотников, так и для тех, для кого это становится уже видом спорта.

— Поэтому все эти выпады противников, которые считают, что здесь имеет место негуманное отношение к животным, конечно, абсурдны. Мы сейчас просто потеряем охотничьих собак, ловчих птиц, с которыми охотится не так много людей, — отмечает Чиспияков, в случае с птицами добавляя, что это «абсолютно недобычливая» охота для ценителей истинной красоты охоты, а не травли зверя.

«Мы сейчас просто потеряем охотничьих собак, ловчих птиц, с которыми охотится не так много людей», — отмечает Чиспияков. Фото offtop.ru



Кстати, по его словам, в Татарстане всего одна легальная притравочная станция (нагонно-испытательная; она находится в Мамадышском районе, на ней содержатся кабаны, медведь и барсук). Чиспияков отмечает, что сами охотники жалуются на то, что одной станции им недостаточно, из-за чего они вынуждены ездить в соседние республики.