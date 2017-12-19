ЕСПЧ предъявил России счет за смерть свидетеля в Татарстане

Страсбургский суд присудил 48 тысяч евро вдове татарстанца, которого 15 лет назад вынули из петли в Тукаевском отделе полиции

Точку в деле «Фания Хайруллина против Российской Федерации» поставил сегодня Европейский суд по правам человека. Факт пыток в полиции, на которые жаловалась вдова татарстанца, суд не установил. Однако присудил 48 тысяч евро в качестве компенсации за другие нарушения. Судьи ЕСПЧ установили, что в 2002 году представителями власти Тукаевского района Татарстана были нарушены права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность свидетеля Жавдета Хайруллина. Подробности — в материале «Реального времени».



Как убийство самообороной стало



Эта история началась 7 сентября 2002 года в поселке Новый Тукаевского района. До смерти избили местного жителя Земфира Галлябиева. По подозрению в этом преступлении 12 сентября был задержан приятель покойного Василь Васиков. Тот не сразу, но признался — мол, распивали спиртное на троих, поссорились, подрались и когда Васиков оказался на полу, то схватился за палку и ударил ею нападавшего Галлябиева. Третьим на той встрече, по его словам, был Жавдет Хайруллин, который участия в драке не принимал.

В суд дело Васикова ушло по обвинению в убийстве, однако 30 января 2003 года Тукаевский райсуд прекратил его преследование, поскольку гособвинитель Аглиуллин в ходе процесса заявил об отказе от обвинений и о том, что действия Васикова были продиктованы необходимостью самообороны. Как рассказал «Реальному времени» председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, накануне столь неожиданного решения суда адвокат Васикова представил суду двух свидетельниц, которые видели, как 7 сентября Галлябиева жестоко избивали двое молодых парней в поселке Новый. Сам же Васиков заявил, что признался в преступлении под пытками.

— Вместо того чтобы прекращать дело, суд должен был вынести Васикову оправдательный приговор, а дело вернуть для дополнительного расследования. Но тогда это бы однозначно вытащило на свет историю с Жавдетом Хайруллиным, — рассуждает Павел Чиков, который представлял интересы вдовы Хайруллина в Европейском суде по правам человека.

Павел Чиков представлял интересы вдовы Хайруллина в Европейском суде по правам человека. Фото president-sovet.ru



Свидетель не выжил

Когда суд освобождал Васикова, его приятеля Жавдета Хайруллина уже не было в живых. 13 декабря 2002 года он скончался после трех месяцев комы. В больницу его доставили из Тукаевского райотдела полиции, где Жавдет успел дать свидетельские показания против Васикова и сделать звонок жене, что утром его отпустят. Просил, чтобы сын Рустем встретил.

Позже Рустем Хайруллин рассказывал правозащитникам — прождал у отдела 14 сентября отца до 16 часов. Сначала в дежурной части сказали, что его и Васикова вот-вот отпустят, а под вечер — что обоих увезли в УВД Набережных Челнов. В УВД эту информацию не подтверждали. Семья обзвонила больницы и морги и выяснила: Жавдет Хайруллин в реанимации БСМП Челнов. При личной встрече врач рассказал родственникам — пациента привезли уже в коме в 0.25 14 сентября из Тукаевского райотдела полиции и сотрудники полиции постоянно интересуются его здоровьем.

Медики не стали скрывать от семьи, что, по версии полицейских, Хайруллин-старший пытался покончить с собой. Родственники очень удивились — с их слов, следов от петли на шее отца и мужа не было, зато на руках имелись порезы и ссадины, характерные для наручников. Почему их применяли к свидетелю?! От начальника Тукаевского отдела угрозыска Мансурова супруга Хайруллина услышала, что ее мужа отпустили из отдела еще в 19 часов 13 сентября, и не смогла в это поверить — хорошо запомнила его единственный звонок из полиции в восемь часов вечера.

Уголовное дело приостанавливали-прекращали 20 раз

Служебная проверка МВД под руководством замначальника Тукаевского райотдела полиции Гарипова выявила лишь «слабый контроль за зданием Тукаевского РОВД во внерабочее время, повлекшее попытку суицида гражданина». Капитан Гарипов установил, что 13 сентября 2002 года Жавдет Хайруллин задерживался дважды — в 12.55 его для установления личности забрали одни сотрудники и в 13.30 отпустили, а уже в 16 часов — другие, во главе с начальником отдела угрозыска Мансуровым, который занимался делом о причинении тяжких телесных повреждений Галлябиеву. Согласно результатам проверки, допрошенный свидетель «дал признательные показания против Васикова» о драке между ним и Галлябиевым и около 20.00 был отпущен с условием — явиться завтра утром для дачи официальных показаний следователю.

Служебная проверка МВД под руководством замначальника Тукаевского райотдела полиции Гарипова выявила лишь «слабый контроль за зданием Тукаевского РОВД во внерабочее время, повлекшее попытку суицида гражданина»

А около 23.15 дежурный оперативник угрозыска Фомин отправился на балкон пятого этажа здания РОВД покурить и «неожиданно увидел сидящего на полу мужчину». На вопросы тот не отвечал. На шее у мужчины лейтенант Фомин заметил какую-то тряпку, привязанную к балкону, позже оказалось, что это куртка. Дежурный отвязал человека, проверил пульс и, по его словам, побежал в дежурку. Оттуда прибежали еще два сотрудника, стали делать неизвестному искусственное дыхание, к ним присоединился и замначальника отдела, и через некоторое время мужчина «задышал, пульс начал прощупываться». Тут один из сотрудников побежал вызывать скорую помощь, но та долго не ехала, в итоге полицейские отнесли пострадавшего на первый этаж — в камеру для административно задержанных, якобы потому, что там была кушетка. Откуда его и забирали медики.

Любопытно, что позже следователям и правозащитникам врач скорой рассказывал, что лежал умирающий в камере на полу, а странгуляционная борозда на его шее не была похожа на ту, которая появляется при реальном повешении.

Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий в отношении неустановленных сотрудников тукаевской полиции районный прокурор возбудил почти через год после смерти Жавдета Хайруллина — 3 декабря 2003 года. Не установлены они и до сих пор — дело раз 20 приостанавливалось и прекращалось за отсутствием состава преступления, рассказывают правозащитники. В последний раз материал реанимировали после скандала в ОП «Дальний» в 2012 году, но до суда так и не довели.

Российский суд оценил страдания в 250 тысяч рублей

Первоначальным основанием для возбуждения дела стали заявления от вдовы Хайруллина и результаты общественного расследования Казанского правозащитного центра. Так, от ранее обвиненного в убийстве Васикова правозащитники узнали, что к нему и его другу на допросе применялись недозволенные методы.

Васиков рассказал, что его били, заставляли надевать противогаз и перекрывали доступ воздуха, чтобы получить признание в убийстве. Пострадавший уверял, что по вине ретивого сотрудника Фомина он дважды терял сознание, никакой медицинской помощи не получал и после суток — с 12 на 13 сентября — такого допроса подписал объяснение, составленное полицейскими, не читая. По словам Васикова, на следующий день после своего задержания он слышал из соседнего кабинета и крики Хайруллина.

Следствие рассматривало версии, что Хайруллин стал жертвой насилия и скончался во время пыток, либо спасаясь от насилия, сам решил покончить с собой. Парадокс в том, что отсутствие результатов расследования не помешало Фание Хайруллиной при помощи КПЦ отсудить компенсацию. В 2008 году она обратилась в Ново-Савиновский райсуд Казани с иском на 1,5 млн рублей. «500 тысяч рублей — за незаконное задержание, еще 500 — за пытки и смерть супруга и 500 тысяч — за волокиту в расследовании, — вспоминает представитель потерпевшей Павел Чиков. — Суд присудил только 250 тысяч рублей, и только в части, касающейся смерти задержанного».

Ново-Савиновский райсуд Казани присудил только 250 тысяч рублей компенсации, и только в части, касающейся смерти задержанного. Фото Ирины Плотниковой

По мнению Чикова, решение судьи Кулиева оказалось значимым не только для Хайруллиной. «Оно сформировало судебную практику по таким делам не только в Татарстане. Судья исходил их того, что на протяжении семи лет следствием не ставилась под сомнение квалификация преступления, вопрос был лишь в том, чтобы установить конкретных сотрудников полиции, значит, факт насилия имел место».

Жалоба Хайруллиной в ЕСПЧ была коммуницирована еще в 2010 году. Решение было вынесено лишь сегодня. Российская Федерация претензии жительницы Татарстана не признала, полагая, что после рассмотрения иска Ново-Савиновским райсудом и отказов Следкома она «утратила статус жертвы». Тем не менее судьи ЕСПЧ нашли в истории задержания и смерти татарстанца нарушения права человека на жизнь, а также на свободу и личную неприкосновенность, поэтому обязали РФ выплатить вдове Жавдета Хайруллина 48 тысяч евро плюс любые налоги, которым может быть подвергнута эта сумма.

В МВД и Следкоме по РТ решение Страсбургского суда по татарстанскому делу пока не комментируют.