Trademark «Татарстан»: «народное» слово депутата Казгордумы, антидепрессанты от Санты и знак доброты

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 5-я

Непростая экономическая ситуация заставляет бизнес идти на ухищрения: предприниматели все чаще выбирают более выгодные в плане налоговой нагрузки «малые формы», но при этом стараются «застолбить» за собой бренды повыразительнее. «Реальное время» предлагает вниманию читателей новый еженедельный обзор брендов, права на которые хотят закрепить татарстанские бизнесмены.

Опередить соперников и «застолбить» как можно больше брендов



Владелица ООО «Вкусная еда» Мадина Сабиржан, которая планирует отсудить свои права на бренд «Казанский кучтэнэч» у недавно зарегистрировавшей товарный знак «Казанский кучтэнэч» компании «Негоциант», похоже, решила «застолбить» и само слово, которое легло в основу спора между коммерсантами. На слова основателя «Негоцианта» Алексея Чугунова: «Ни она не может сказать, что придумала слово «күчтәнәч», ни я, это народное слово», — она отреагировала новой заявкой. И, похоже, имеет шансы опередить соперника.

АО «Татспиртпром» с начала февраля подало семь заявок на регистрацию товарных знаков. Компания хочет «застолбить» наименования «полудрагоценной» водки «Обсидиан», говорящих за себя напитков «Sweet and Spices Сладости и специи», «Sun Colors Цвета солнца», «Sun Drops Капли солнца» и «Mix art Искусство смешивания», а также водок «Тихие травы», и «Дальний островок».

Держит, что называется, нос по ветру руководство зарегистрированной 3 месяца назад казанской компании «Муста Ярви» татарстанского алкодистрибьютора Ришата Шайхуллова. Эта фирма специализируется на аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции. Она уже подала пять заявок на регистрацию товарных знаков для алкогольных напитков, среди которых значится и напиток с «местным» акцентом — «Шурале», знак «широкого назначения» «Mustajarvi» и «Nordfors» (речь опять-таки о веселящей жидкости, а не о тепловых прицелах китайского производства).

Но ни пять, ни семь заявок — это далеко не предел при наличии фантазии и заинтересованности в увеличении продаж. Есть компании, которые регистрируют заявки, руководствуясь принципом: «Каждое лыко в строку».

«Подари мне, Санта, антидеприсанты», — бокал с таким названием (орфография оригинала сохранена) предлагает в качестве оригинального презента казанское ООО «Подарки оптом», которое торгует подарками также и в розницу — через интернет. «Правильнописание» на коммерческий успех не влияет: на винных бокалах, стопках для крепких напитков, кружках с надписями и обложках на паспорт с шуточными надписями в 2021 году компания получила 15-миллионную прибыль при выручке свыше 158 млн. С начала февраля ООО «Подари оптом» подало 20 заявок на товарные знаки, которые, судя по их содержанию, будут наноситься на емкости для веселящих напитков. Среди них «Бокал счастливого человека», «Богини рождаются», «Мужу надо отдохнуть», «Я врач, мне нужно», а для любителей молодежного сленга — «На чиле на расслабоне».

Знак лишним не бывает

Собственный знак решил зарегистрировать республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта», которым руководит директор музея-заповедника «Казанский кремль» и экс-директор Деревни Универсиады» Ильнур Рахимов.

Брендируют все!

Судя по обилию заявок от индивидуальных предпринимателей, владеющих скромными с точки зрения оборотов предприятиями, в наше экономически непростое время четко наметились две тенденции: визуальное уменьшение масштабов бизнеса (переход из ООО в ИП) и «каждому бизнесу — собственный бренд».

К примеру, гендиректор скромной казанской авторемонтной мастерской ООО «Техцентр» Линар Ибрагимов, открыв еще один бизнес — по производству мебели, тут же подал на регистрацию товарного знака.

То ли расширяет, то ли переформатирует бизнес скромный казанский коммерсант Александр Мухаметшин, владеющий двумя небольшими (по оборотам) фирмами — со строительным и с торговым уклоном. Зарегистрировав в прошлом году ИП по производству мебели, он тут же захотел зарегистрировать «яблочный» товарный знак.

Председатель зеленодольского ТСЖ «Согласие» Олег Культин подал заявку на регистрацию товарного знака для верхней одежды и спецодежды, которую он с прошлого года производит как индивидуальный предприниматель.

Бугульминское ООО «Компания МБ», чьим основным видом деятельности является розничная торговля по почте и в интернете, подала заявку на регистрацию товарного знака, толсто намекающего на совсем другую специализацию, которая описывается словами «выпить и закусить».

Ресторатор Искандер Галеев, который поочередно со своим компаньоном Сергеем Потеряевым последние три года руководит и владеет казанским ООО «Блэе бьерн» и специализируется на ресторанной деятельности, хочет зарегистрировать на себя товарный знак «Банная столица».

Тимур Аскаров, совладелец и гендиректор казанского ООО «Прайм-стом», у которого с 2022 года без видимых причин внезапно стала падать выручка и впервые за последние пять из десяти лет существования на рынке возникли миллионные убытки, полгода назад зарегистрировал новую стоматологическую клинику и хочет закрепить за ней товарный знак, чего раньше не делал.

А бывший директор и бывший совладелец РОО «Подшипник-НЧ» Татьяна Цепелева, оформившая ИП для торговли по почте и интернету, видимо, планирует продавать таким образом автодетали — ею подана заявка на товарный знак, четко ассоциирующийся как с подшипниками, так и с кодом родного региона.

По-прежнему значительная часть заявок на регистрацию товарных знаков подана предпринимателями, торгующими по почте и интернету всем, чем только можно — от детской одежды и текстиля до эхолотов и средств похудения. При этом кто-то пробует закрепить права на знак впервые, а кто-то безуспешно штурмует Роспатент с одной и той же заявкой много раз.

К примеру, зарегистрированный в Куюках торговец табачными изделиями Адексей Эбингер уже в пятый раз за последние три года пытается зарегистрировать товарный знак с кальяном «Дымим-с». Но пока за ним интеллектуальная собственность не числится.

А юрист и специалист по недвижимости Руслан Ситдиков второй раз за два года пытается завладеть правами на товарный знак «Казанское подворье».

Болгарское Товарищество на вере «АО «Паркинвест» и Компания», которым руководит бывший гендиректор и совладелец казанского АО «Барс Авто» Игорь Дубов также по второму заходу пытается зарегистрировать два товарных знака — «KOL GALI, КОЛ ГАЛИ» и знак без названия с традиционным татарским рисунком.

Под этими знаками товарищество планирует оказывать гостиничные, банные, парикмахерские и оздоровительные услуги.