Бывшим охранникам «Новой Туры» светит иск почти в четверть миллиарда

Конкурсник экс-оператора технополиса, фирмы «Барсил», намерен взыскать с ЧОО «Радомир» 215 млн рублей

Фото: Инна Серова

Как стало известно «Реальному времени», частной охранной организации «Радомир», чьи сотрудники несколько лет несли вахту в «Новой Туре», выкатили иск на 214,7 млн рублей. Договоры охраны с ЧОО сейчас оспаривает конкурсный управляющий обанкротившейся фирмы «Барсил» — бывшего оператора технополиса. Но охранная фирма уже закрывается, поэтому суд наложил обеспечительные меры, запретив налоговикам ликвидировать организацию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Запретить ликвидацию «Радомира»

Оспаривая сделки между ЧОО «Радомир» и фирмой «Барсил», конкурсный управляющий последней попросил суд наложить обеспечительные меры, запретив налоговикам ликвидацию частной охранной фирмы и ее исключение из ЕГРЮЛ. Сергей Турло требует признать недействительными несколько договоров охраны, заключенных бывшим оператором «Новой Туры» с «Радомиром». Ведь согласно статье 61 Гражданского кодекса России, ликвидация юрлица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, а исключение ответчика из ЕГРЮЛ повлечет за собой невозможность исполнения решения суда и защиты интересов кредиторов должника, приведет к ухудшению их имущественных интересов.

Обеспечительные меры вводят, «если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», «в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю». Судебный акт, перспектива исполнения которого заведомо невелика, по факту это «фикция судебной защиты», а это никак не согласуется с задачами судопроизводства, говорится в определении суда.

Также теряет смысл и судебное разбирательство, где недобросовестный ответчик вполне может реализовать третьим лицам спорное имущество и тем самым избежать взыскания с него долга. При этом истец будет лишен правовой возможности противодействовать этому.

Суд удовлетворил заявление конкурсника «Барсила» с формулировкой «запретить межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по РТ совершать регистрационные действия по ликвидации ООО ЧОО «Радомир» — это определение подлежит немедленному исполнению.

Частной охранной организации «Радомир», чьи сотрудники несколько лет несли вахту в «Новой Туре», выкатили иск на 214,7 млн рублей. Фото: Илья Репин/ realnoevremya.ru

Пока судебный акт по делу между «Барсилом» и «Радомиром» не вступит в силу

О том, что охранную фирму «Радомир» собираются ликвидировать, стало известно в апреле этого года. Тогда же конкурсный управляющий экс-оператора технополиса потребовал признать договоры охраны двух объектов технопарка «Новая Тура» недействительными, вследствие чего взыскать с ЧОО около 215 млн рублей в конкурсную массу должника. Суд рассмотрит это дело 11 октября.

В свою очередь, запрет на ликвидацию «Радомира» до того, как суд примет решение в споре между охранной фирмой и «Барсилом» и оно вступит в законную силу, позволит сохранить status quo между сторонами, восстановить права должника, если заявление об оспаривании сделки будет удовлетворено.

В итоге, оценив доводы заявителя, суд принял решение удовлетворить заявление о принятии обеспечительных мер, а именно временно запретить межрайонной инспекции №18 ФНС ликвидацию охранной фирмы и исключать ее из ЕГРЮЛ до тех пор, пока судебный акт по делу между «Барсилом» и «Радомиром» не вступит в законную силу.

Кстати, предприниматели «Новой Туры» считали, что охранная фирма аффилирована с «Барсилом».



Компания заключала с предпринимателями договоры аренды торговых площадей. Фото: Илья Репин/ realnoevremya.ru

Банкротство экс-оператора «Новой Туры»

Судебные разбирательства в отношении ООО «Барсил» начались еще два года назад. Эта фирма была зарегистрирована в 2014 году и несколько лет являлась генеральным арендатором и оператором технополиса «Новая Тура». Компания заключала с предпринимателями договоры аренды торговых площадей. Спор возник из-за невыплаченной «Барсилом» арендной платы владельцам комплекса. Будучи генеральным арендатором, фирма собирала с предпринимателей плату за пользование торговыми площадями. Договор между оператором и владельцем технополиса был расторгнут еще осенью 2020 года.

Летом прошлого года собственник «Новой Туры» отсудил у фирмы «Барсил» 185 млн рублей. Из этой суммы 71,5 млн рублей составили средства, собранные с торговцев, в том числе и во время самоизоляции весной 2020-го — оператор должен был передать их технополису, а также выплатить неустойку в размере 113 млн рублей.



В ноябре прошлого года управляющая компания технополиса «Новая Тура», действуя в рамках защиты интересов сотен субарендаторов, подала заявление о банкротстве «Барсила». Как пояснили тогда в УК, генеральный арендатор и оператор комплекса не выполнил обязательств перед своими арендаторами в части возвращения страховых депозитов. С каждого из них «Барсил» получил по 100 тысяч рублей в качестве обеспечительного взноса. Однако после ухода из технополиса депозиты предпринимателям так и не вернул.

В декабре 2021 года в отношении ООО «Барсил» была введена процедура наблюдения, в апреле текущего года фирму объявили банкротом, а ее конкурсным управляющим был назначен Сергей Турло.