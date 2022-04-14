День в истории: фильм «Война и мир» получил «Оскар», казанец изобрел видеомагнитофон

Чем примечательна дата 14 апреля?

Фото: Александр Понятов (слева), казанец, изобретатель видеомагнитофона / russian7.ru

Сегодня, 14 апреля, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. В этот день был создан Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, начался пожар на заводе двигателей КАМАЗа, советский фильм получил премию «Оскар», прошел первый Гран-при Монако, а в США бывший казанец изобрел видеомагнитофон. Родились премьер-министр России Петр Столыпин, рок-музыкант и актер Петр Мамонов, один из создателей русской комедии Денис Фонвизин, актриса Кристина Асмус. Умерли литературный критик Рафаэль Мустафин, поэт Владимир Маяковский, художник Михаил Врубель, писательница и феминистка Симона де Бовуар. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пожар на заводе двигателей АО «КАМАЗ»

14 апреля 1919 года Лев Троцкий, ровно год как народный комиссар по военным делам, вновь прибывает в Казань, чтобы выступить перед коммунистами и провести многочисленные заседания и митинги. К тому времени нарком уже успел побывать в Сызрани, Самаре и Симбирске, агитируя людей против Александра Колчака.

Троцкий на Волге под Казанью. Фото: humus.livejournal.com

14 апреля 1969 года в Татарстане был создан Болгарский государственный историко-мемориальный природный комплекс на базе Булгарского городища. Так началась новая история самого северного в мире памятника средневекового мусульманского зодчества и старейшего музея-заповедника в Татарстане. Значительные перемены, однако, ожидали его только в нулевые, когда его взял под опеку фонд «Возрождение».

14 апреля 1993 года на заводе двигателей КАМАЗа начался пожар. Он за короткое время успел охватить предприятие, уничтожив основной производственный корпус и все оборудование. Интенсивность горения снизилась только через четыре дня, а полностью ликвидировать пожар удалось лишь 21 апреля, но завод уже был полностью разрушен. До происшествия КАМАЗ за сутки выпускал 600 двигателей, а количество сотрудников «на движках» насчитывало примерно 19 тысяч.

Фото protatarstan.ru

14 апреля 2011 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни в Казани скончался известный татарский писатель, литературный критик Рафаэль Мустафин. Долгое время он работал в литературно-художественном журнале «Казан утлары», занимал там должность главного редактора. Рафаэль написал более 30 книг, а также исследовал жизнь и творчество Мусы Джалиля. Писатель умер ровно за месяц до своего 80-летия.

14 апреля 2021 года «Реальное время» писало о срыве концерта татарского исполнителя Фирдуса Тямаева и об отмене выступлений Ильсии Бадретдиновой в республике Башкортостан, которые обсудили депутаты Госсовета — и предложили исполнителям площадки для выступлений в Татарстане. Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова заявила, что «культура должна быть вне политики».

Фото: Максим Платонов

Советский фильм был удостоен премии «Оскар»

14 апреля 1951 года в Москве родился Петр Мамонов, лидер и идеолог культовой рок-группы «Звуки Му». Мамонов успел сняться в 19 кинофильмах, известность ему принес «Остров» 2006 года, после которого Мамонова стали больше воспринимать как актера, сам же он к тому же превращал каждый гастрольный тур в презентацию спектакля-концерта.

14 апреля 1969 года советская экранизация романа-эпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Киноэпопею снимали на протяжении шести лет, она стала одной из самых высокобюджетных картин в истории мирового кинематографа XX столетия. Сам режиссер приехать на награждение не смог, статуэтку получила актриса Людмила Савельева.

Фото wikipedia.org

Первый Гран-при Монако и изобретение видеомагнитофона

14 апреля 1929 года в Монте-Карло прошел первый Гран-при Монако. В автопробеге приняли участие 16 гонщиков, которые соревновались на дистанции в сто кругов общей протяженностью 318 километров. Победителем стал британец Уильям Гровер-Уильямс, представлявший команду Molsheim на автомобиле Bugatti 35-B. Гонка проходила по городским улицам, так что зрители могли наблюдать проносящиеся болиды вблизи.

14 апреля 1956 года на конференции Национальной ассоциации работников радио- и телевещания в Чикаго инженеры калифорнийской фирмы Ampex представили первый в мире видеомагнитофон, засняв выступление менеджера телесети CBS и тут же прокрутив его. Зал устроил овацию. Видеомагнитофон был представлен в трех экземплярах и предназначался для профессиональных целей. Ampex создал Александр Понятов, который родился в селе Русская Айша Казанской губернии, закончил Императорский университет, а во время Гражданской войны эмигрировал через Китай в США.

