Видео недели: прибытие беженцев, российская спецоперация и рекорды татарстанцев

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Как в ДНР и ЛНР встретили известие о признании независимости

21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также два договора — о дружбе и взаимопомощи с этими республиками. Это известие в обеих республиках встретили с радостью, по этому случаю в Донецке и Луганске устроили праздничные салюты.

Россия принимает беженцев с Донбасса

В российские регионы в начале недели активно приезжали первые группы беженцев с Донбасса. В основном это женщины, дети, пенсионеры. Поезда с ними уже встретили в Нижнем Новгороде, Курске, Воронеже, Ростовской области. О готовности принять около 1 тысячи жителей Донецкой и Луганской республик объявил и Татарстан, для координационной работы с ними создан оперштаб, подготовлены места в санаториях республики. Поезд ждали в Казани 23 февраля, но эвакуация мирных граждан приостановилась вскоре после начала российской спецоперации в регионе.

«Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой»

В четверг по решению президента страны Владимира Путина Россия начала на Украине специальную военную операцию. «Цель [спецоперации] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима… При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — подчеркнул глава государства.

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

С уважением к украинским солдатам



Также министр обороны России Сергей Шойгу дал указание всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. Тем, кто сложит оружие, будут создана возможность безопасно добраться до своих семей. В первый день спецоперации сообщалось о нескольких случаях, когда военные Украины выходили из укрытий с белым флагом и добровольно сдавались российским военнослужащим.

Вместо сугробов — «озера»



Февраль еще не закончился, но погода уже как в марте — в Татарстане повеяло весенним теплом. Как результат, вместо завалов снега на улицах снежное месиво и гигантские лужи. Жители Казани и других городов опять высказывают недовольство — если еще неделю назад выкладывали видео с сугробами, то теперь — с «озерами» во дворах и на дорогах.

Пока днем плюсовая температура, по улицам бегут ручьи, а вечером все подмерзает, на тротуарах гололед. Главная туристическая улица Казани — Баумана превратилась в настоящий каток. Видео о том, как сложно пройти по такой поверхности без коньков, выложили казанцы в одном из телеграм-каналов.

С дубинками — за место для машины



Во дворах татарстанцев всегда не хватало мест для автомобилей жильцов, а снежные завалы еще больше сократили зоны парковок. Впрочем, в Казани борьба за машино-места в спальных районах города — уже давно не фигура речи, и не только зимой. На днях жители одного из жилых комплексов устроили драку за право поставить свой автомобиль на клочке земли. Видео потасовки попало на камеры и в соцсети.

«Пример для всех»



На этой неделе новый мэр Нижнекамска Рамиль Муллин взял лопату и вместе с подчиненными отправился расчищать от снега двор терапевтического корпуса районной больницы. Видео с субботника опубликовал у себя в «Инстаграме»: «С коллегами с утра провели отличную разминку! Заряд бодрости на весь день!». Большинство горожан оценили.



В Книгу Гиннесса — со спортивным рекордом

Татарстанец Эльмир Хазеев, живущий в Кукморском районе, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Парень представил новое спортивное достижение — за 30 секунд отжался 53 раза. Причем с дополнительным грузом на спине в 9,3 кг. Предыдущий рекорд — 48 отжиманий.

Квартира — за серебряную медаль Олимпиады



Власти Лениногорска отблагодарили олимпийского чемпиона, серебряного медалиста Данила Садреева. В качестве подарка глава Рягат Хусаинов на специальной встрече пообещал ему однокомнатную квартиру. 18-летний Данил родившийся в Лениногорске и начавший здесь свою спортивную карьеру в составе сборной России, завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях смешанных команд по прыжкам с трамплина. Это достижение стало первым в современной истории России.

Впервые в истории «Инстаграма»



Численность подписчиков в инстаграм-аккаунте форварда ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду превысила отметку в 400 миллионов. Футболист стал первым и пока остается единственным владельцем страницы в этой соцсети с таким числом фолловеров. На днях Роналду обратился к своим подписчикам в видеообращении со словами признательности: «Привет, ребята, 400 миллионов. Ух ты, вот это число. Теперь я могу сказать: «Даааа»! Это просто фантастика, невероятный момент для меня. Без вас это было бы невозможно. Так что от всего сердца я хочу сказать вам спасибо. Продолжайте в том же духе!» В ответ на знаки внимания пользователей Сети он пообещал: «Буду делиться с вами моей жизнью, всем, потому что вы этого заслуживаете. Так что спасибо вам большое. Давайте сделаем еще 100 млн, 200 млн. Спасибо вам, ребята».

