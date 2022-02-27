Видео недели: прибытие беженцев, российская спецоперация и рекорды татарстанцев
Топ-видео недели по версии «Реального времени»
Как в ДНР и ЛНР встретили известие о признании независимости
21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также два договора — о дружбе и взаимопомощи с этими республиками. Это известие в обеих республиках встретили с радостью, по этому случаю в Донецке и Луганске устроили праздничные салюты.
Россия принимает беженцев с Донбасса
В российские регионы в начале недели активно приезжали первые группы беженцев с Донбасса. В основном это женщины, дети, пенсионеры. Поезда с ними уже встретили в Нижнем Новгороде, Курске, Воронеже, Ростовской области. О готовности принять около 1 тысячи жителей Донецкой и Луганской республик объявил и Татарстан, для координационной работы с ними создан оперштаб, подготовлены места в санаториях республики. Поезд ждали в Казани 23 февраля, но эвакуация мирных граждан приостановилась вскоре после начала российской спецоперации в регионе.
«Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой»
В четверг по решению президента страны Владимира Путина Россия начала на Украине специальную военную операцию. «Цель [спецоперации] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима… При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — подчеркнул глава государства.
Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
С уважением к украинским солдатам
Также министр обороны России Сергей Шойгу дал указание всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. Тем, кто сложит оружие, будут создана возможность безопасно добраться до своих семей. В первый день спецоперации сообщалось о нескольких случаях, когда военные Украины выходили из укрытий с белым флагом и добровольно сдавались российским военнослужащим.
Вместо сугробов — «озера»
Февраль еще не закончился, но погода уже как в марте — в Татарстане повеяло весенним теплом. Как результат, вместо завалов снега на улицах снежное месиво и гигантские лужи. Жители Казани и других городов опять высказывают недовольство — если еще неделю назад выкладывали видео с сугробами, то теперь — с «озерами» во дворах и на дорогах.
Пока днем плюсовая температура, по улицам бегут ручьи, а вечером все подмерзает, на тротуарах гололед. Главная туристическая улица Казани — Баумана превратилась в настоящий каток. Видео о том, как сложно пройти по такой поверхности без коньков, выложили казанцы в одном из телеграм-каналов.
С дубинками — за место для машины
Во дворах татарстанцев всегда не хватало мест для автомобилей жильцов, а снежные завалы еще больше сократили зоны парковок. Впрочем, в Казани борьба за машино-места в спальных районах города — уже давно не фигура речи, и не только зимой. На днях жители одного из жилых комплексов устроили драку за право поставить свой автомобиль на клочке земли. Видео потасовки попало на камеры и в соцсети.
«Пример для всех»
На этой неделе новый мэр Нижнекамска Рамиль Муллин взял лопату и вместе с подчиненными отправился расчищать от снега двор терапевтического корпуса районной больницы. Видео с субботника опубликовал у себя в «Инстаграме»: «С коллегами с утра провели отличную разминку! Заряд бодрости на весь день!». Большинство горожан оценили.
В Книгу Гиннесса — со спортивным рекордом
Татарстанец Эльмир Хазеев, живущий в Кукморском районе, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Парень представил новое спортивное достижение — за 30 секунд отжался 53 раза. Причем с дополнительным грузом на спине в 9,3 кг. Предыдущий рекорд — 48 отжиманий.
Квартира — за серебряную медаль Олимпиады
Власти Лениногорска отблагодарили олимпийского чемпиона, серебряного медалиста Данила Садреева. В качестве подарка глава Рягат Хусаинов на специальной встрече пообещал ему однокомнатную квартиру. 18-летний Данил родившийся в Лениногорске и начавший здесь свою спортивную карьеру в составе сборной России, завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях смешанных команд по прыжкам с трамплина. Это достижение стало первым в современной истории России.
Впервые в истории «Инстаграма»
Численность подписчиков в инстаграм-аккаунте форварда ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду превысила отметку в 400 миллионов. Футболист стал первым и пока остается единственным владельцем страницы в этой соцсети с таким числом фолловеров. На днях Роналду обратился к своим подписчикам в видеообращении со словами признательности: «Привет, ребята, 400 миллионов. Ух ты, вот это число. Теперь я могу сказать: «Даааа»! Это просто фантастика, невероятный момент для меня. Без вас это было бы невозможно. Так что от всего сердца я хочу сказать вам спасибо. Продолжайте в том же духе!» В ответ на знаки внимания пользователей Сети он пообещал: «Буду делиться с вами моей жизнью, всем, потому что вы этого заслуживаете. Так что спасибо вам большое. Давайте сделаем еще 100 млн, 200 млн. Спасибо вам, ребята».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым