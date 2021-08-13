В отсутствие дорожной разметки в Уфе началась «езда по понятиям»

Лето заканчивается, а на улицах так и не появилась маркировка проезжей части для регулирования транспортных потоков

Фото: Эмиль Зиянгиров

Уфимцы пожаловались на отсутствие дорожной разметки на улицах города. Понять, где проходят границы полосы, водителям не всегда бывает просто. Причем подобную ситуацию можно наблюдать не только на небольших дорогах на окраине, но и на крупных оживленных магистралях в центре. Чаще всего на дорогах есть только двойные сплошные, а разделять проезжую часть на полосы приходится на глаз. Например, на Менделеева, Гагарина, 50 лет СССР, Зорге, Уфимское шоссе и многих других улицах.

Разметка — лицо города, у Уфы оно неприглядное

Стаж вождения Марата Фахретдинова более 25 лет. Почти каждый день он ездит на работу через улицу Зорге и Затонское кольцо. По мнению уфимца, отсутствие разметки на этих участках приводит к регулярным авариям.

— Часто вижу — двое или трое не могут дорогу поделить, потому что нет полос. Кто-то недавно за рулем, им без разметки сложно ездить. А на Затонском кольце даже опытные, бывает, теряются. Постоянно там аварии, непонятно чем думают наши дорожники, наша администрация. На таком участке разметку в первую очередь нужно нанести! — уверен Марат.

Проблему отсутствия разметки на важных магистралях поднимают и уфимские блогеры. «Когда нет правил, живут по понятиям. Когда нет разметки, все ездят, исходя из своих представлений о справедливости и своего глазомера (который у большинства плохой, уж если честно). В общем, прошу администрацию Уфы обратить внимание на то, что в городе на многих дорогах разметки нет вообще. Например, на объездной Затонской дороге. Там три полосы, и каждый сам решает, где именно эти полосы находятся. На скорости более 100 км/ч решает» — возмущается Рушана Ибраева.

Чаще всего на дорогах есть только двойные сплошные, а разделять проезжую часть на полосы приходится на глаз

Ее предложение — нарисовать, наконец, разметку на Затонском кольце: «И не просто нарисовать, а проработать вместе со специалистами, как должны проходить транспортные потоки. Сейчас там хаос, как в Азии». Также, по ее словам, при спуске к мосту с улицы Галле крайнюю левую полосу необходимо забронировать исключительно для поворота налево. «А так она должна оставаться свободной, чтобы машины с кольца могли выезжать на мост. Для этого надо нарисовать яркую разметку и определить движение по полосам. Также нет разделения на полосы при подъеме с моста, там аж пять полос по факту», добавила блогер.

Еще многие жители Уфы негодуют. Особенно те, кто бывал в соседних городах, где разметка давно появилась.

— Дорожная разметка — лицо города. У Уфы оно неприглядное. Как можно к августу не нарисовать разметку? В Казани могут, в Екатеринбурге могут, в Челябинске тоже. По работе езжу в соседние города. Возвращаюсь в Уфу и ужасаюсь. Улица Менделеева — нет разметки до сих пор. 50 лет СССР — та же ерунда. Фольклориады проводить деньги есть, а разметку нарисовать — нет, — возмущен Игорь Аверьянов.

Вопрос с поздним нанесением разметки на уфимских улицах обсуждается не первый год, однако нынешним летом, по мнению Игоря, вопрос стоит особенно остро: «В прошлые годы к июню-июлю на главных улицах разметка появлялась — и то казалось долго. Но то, как в этом году работают — цензурных слов нет. Погода — идеальная, дождей нет — ночью выезжайте и делайте. Они сейчас до осени протянут, в сентябре нарисуют под дождями, в октябре эту разметку уже смоет».

Руслан Ишмухаметов — профессиональный водитель. По его мнению, качественная разметка способствует повышению культуры вождения. А там, где полосы стерты, это часто провоцирует аварийные ситуации или нарушения правил дорожного движения, причем неумышленно.

Понять, где проходят границы полосы, водителям не всегда бывает просто

— Разметка должна быть, чтобы прямо видно было разделение на полосы. Когда разметки нет, иногда просто не понимаешь, нарушаешь ты или нет. Или ты едешь прямо, а перед тобой другая машина вылетает. Разворачиваются где попало, едут между полосами, — посетовал автовладелец.

Разметку нанесут до 1 сентября

Администрация Уфы сообщила, что работы по нанесению разметки силами специалистов МБУ СУРСИС были начаты еще 28 апреля. А разделительные полосы на основных магистралях появятся ближе к осени.

— В первую очередь разметку наносим на основных магистралях города — тех улицах, по которым идет основной пассажиропоток. Затем переходим на второстепенные дороги. В целях минимизации неудобств для участников дорожного движения наносим разметки, в основном, вечером и ночью. До 1 сентября планируем завершить нанесение дорожной разметки на основных магистральных улицах и участках улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Дополним, что конкретизировать срок завершения работ по нанесению разметки на улицах города не представляется возможным, так как график нанесения меняется из-за наступления неблагоприятных погодных условий, — пояснили чиновники.

Погодные условия в Уфе этим летом вряд ли можно назвать трудными для дорожников. По данным сервиса World-weather в июне и июле было всего 3 дождливых дня, а с начала августа и вовсе ни одного.

Администрация Уфы сообщила, что работы по нанесению разметки силами специалистов МБУ СУРСИС были начаты еще 28 апреля

Тем временем, отдел ГИБДД по городу Уфе сообщил, что за 7 месяцев текущего года на территории города зарегистрировано 866 дорожных аварий, в которых 1062 человека получили ранения различной степени тяжести и 15 человек погибли. В 54% случаях сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий стало неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, в том числе отсутствие или плохая различимость разметки.

Возможно появление разметки на уфимских улицах с интенсивным движением позволило бы сократить количество аварий. Однако, судя по темпам работ, это произойдет еще не скоро. Уфимцы шутят, что как только разметку начертят, ее уже заметет снегом.