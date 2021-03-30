Модельный портфель зарубежных акций: что нового за 4 недели?

Фото: Владимир Андреев / URA.RU

В начале марта экономист с многолетним банковским опытом и колумнист «Реального времени» Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей, которые мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Спустя 2 недели пришло время посмотреть, как вырос или упал сформированный нами портфель.

«Оптимизм по поводу восстановления мировой экономики привел к росту цен»



Давайте посмотрим на то, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 12 по 26 марта этого года. Сразу хотелось бы отметить, что у нас произошли изменения, о которых говорилось в прошлом обзоре, — мы зафиксировали наше участие в Game Stop, неплохо заработав на этом эмитенте, но волатильность не позволяет «сидеть» в этих акциях слишком долго — лучше ловить моменты роста и вовремя выходить. Переложились мы в эмитентов из сырьевого сектора. Мировая экономика стоит в самом начале так называемого сырьевого суперцикла.

Оптимизм по поводу восстановления и роста мировой экономики привел к существенному росту цен в последнее время на целый ряд сырьевых товаров: медь, никель, железная руда, серебро, нефть и даже пшеницы, кукурузы и соевых бобов.

Один из основных биржевых инвестиционных фондов (ETF) этого сектора — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (стикер DBC на бирже Нью-Йорка NYSE) вырос на 16% с февраля 2020 года. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос на 4% за этот период времени.

«Быки» на сырьевых рынках утверждают, что долгосрочные тенденции поддержат цены в течение следующего десятилетия. По мнению Джеффа Карри из Goldman Sachs (инвестиционный банк) сама пандемия является структурным катализатором товарного суперцикла. Вкупе с ослаблением доллара и сопутствующим ростом цен на сырьевые товары, пандемия может синхронизировать активность в некоторых крупнейших экономиках мира.

По мнению Джеффа Карри из Goldman Sachs (инвестиционный банк) сама пандемия является структурным катализатором товарного суперцикла. Фото: bitnovosti.com

Как поживает наш портфель?

Давайте пройдемся по акциям, которые мы купили:

— Moderna: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $133,28 за акцию (примерно 10 129 рублей по курсу 76). Приобрели мы 3 акции по $154,81 за штуку. Фиксируем минус в размере $21,53 на акцию (-13,9%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 1 535 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 30 387 рублей. Минус 4 607 рублей или 13,1%.

— AMD: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $77,41 за акцию (примерно 5 883 рубля по курсу 76). Приобрели мы 5 акций по $84,51 за штуку. Фиксируем минус в размере $7,1 на акцию (-8,4%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 484 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 29 415 рублей. Минус 2 424 рубля или 7,6%.

— NVIDIA: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $513,57 за акцию (примерно 39 032 рубля по курсу 76). Приобрели мы 1 акцию по $548,58 за штуку. Фиксируем минус в размере $35,01 на акцию (-6,38%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 2 303 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 39 032 рубля. Минус 2 303 рубля или 5,57%.

Фото: wikipedia.org

— Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $495,4 за акцию (примерно 37 650 рублей по курсу 76). Приобрели мы 1 акцию по $533,46 за штуку. Фиксируем минус в размере $38,06 на акцию (-7,13%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 2 546 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 37 650 рублей. Минус 2 546 рублей или 6,33%.

— Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $22,57 за акцию (примерно 1 715 рублей по курсу 76). Приобрели мы 10 акций по $23,90 за штуку. Фиксируем минус в размере $1,33 на акцию (-5,56%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 85,86 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 17 153 рубля. Минус 846,8 рубля или 4,7%.

— Ozon Holdings PLC: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по 3 958 рублей за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 745,5 рубля (-15,84%).

Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 19 790 рублей. Минус 3 727 рублей или 15,84%.

Фото: investing.com

— Tesla: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $618,71 за акцию (примерно 47 021 рубль по курсу 76). Приобрели мы 1 акцию по $675,5 за штуку. Фиксируем минус в размере $56,79 на акцию (-8,4%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 3 878 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 47 021 рубль. Минус 3 878 рублей или 7,61%.

— Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $44,25 за GDR (примерно 3 363 рубля по курсу 76). Приобрели мы 10 GDR по $47,48 за штуку. Фиксируем минус в размере $3,23 на акцию (-6,80%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы потеряли 214,6 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 33 630 рублей. Минус 2 140 рублей или 5,98%.

+ Spirit Airlines: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $36,99 за акцию (примерно 2 811 рублей по курсу 76). Приобрели мы 10 акций по $35,88 за штуку. Фиксируем плюс в размере $1,11 на акцию (+3,09%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавили 107 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 28 112 рублей. Плюс 1 082 рубля или 4%.

Фото: wikipedia.org

+ Game Stop: как и планировалось, мы закрыли свою позицию 15.03.2021, зафиксировав цену на уровне $264,5 за акцию (примерно 19 705 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 5 акций по $101,56 за штуку. Фиксируем плюс в размере $162,94 на акцию (+160,43%).

На 15.03.2021 мы высвободили $1 322,5 или 98 526,25 рубля для приобретения акций других эмитентов.

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 12 053 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Game Stop на 15.03.21 составляло 98 526 рублей. Плюс 60 266 рублей или 157,5%.

+ Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 26.03.2021 торговались по $2024,7 за акцию (примерно 153 877 рублей по курсу 76). Приобрели мы 1 акцию по $2021,91 за штуку. Фиксируем плюс в размере $2,8 на акцию (+0,14%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавили 1 527 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 153 877 рублей. Плюс 1 527 рублей или 1%.

Новый эмитент в портфеле — EOG Resources

Средства, вырученные от продажи акций Game Stop, мы вложили в акции компании EOG Resources. Этот эмитент — одна из самых крупных независимых нефтегазовых компаний США (стикер EOG на бирже NYSE). Основой бизнеса являются разведка, бурение, добыча и продажа сырой нефти, природного газа и СПГ (сжиженный природный газ). Штаб квартира компании находится в Хьюстоне.

В марте 2020 года акции компании торговались на уровне $36—37 за штуку, торги 23.03.2021 закрылись на уровне $69,63. Капитализация компании из Техаса составляет порядка $40 млрд. По этому показателю, EOG Resources находится на 4-м месте в США после ExxonMobil, Chevron, ConoсoPhillips.

Фото: wikipedia.org

У компании низкие издержки по добыче нефти, средняя цена за баррель на уровне $36 позволяет компании поддерживать текущий объем добычи и выплачивать дивиденды на уровне 2,6% на акцию.

С текущими ценами на нефть, компания может нарастить свободный поток наличности, чтобы частично погасить корпоративный долг, осуществить выкуп акций с рынка, нарастить дивиденды. По прогнозу, дивиденды составят $0,36 на акцию. Выручка компании составляет $2,89 млрд. Инвесторам, купившим эти акции, стоит следить за новостями о прогрессе в добыче нефти с новых мест бурения (Permian, DJ Basin, Powder River Basin).

Итак, 16.03.21 мы купили 18 акций компании по цене $73,92, потратив 99 126 рублей (по курсу 74,5). Торги 26.03.2021 закрылись на уровне $74,98 за акцию (то есть примерно 5 698 рублей по курсу 76). Фиксируем плюс в размере $1,06 на акцию (+1,43%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавили 190,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 102 564 рубля. Плюс 3 438 рублей или 3,47%.

Фото: pixabay.com

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Четыре недели спустя, мы видим его рост до 538 031 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 43 839 рублей или 8,87%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял $6 558,93. Четыре недели спустя $7 154,27. Промежуточно фиксируем прирост в $595,34 или 9,076%.

В целом надо отметить, что за месяц наш портфель показал хороший прирост. Акции Game Stop дали нам возможность компенсировать потери от вложений в других эмитентов. С учетом начинающегося сырьевого суперцикла, в следующие 2 недели мы, возможно, зафиксируем участие в некоторых текущих эмитентах и вложимся в компании сырьевого сектора. Не стоит бояться фиксировать небольшой минус, дальнейшие вложения могут окупить все понесенные убытки. Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин