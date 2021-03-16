Модельный портфель зарубежных акций: что нового за 2 недели?

В начале марта колумнист «Реального времени» начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей, которые мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Спустя 2 недели пришло время посмотреть, как вырос или упал сформированный нами портфель на сумму 494 192 рубля. Возможно, необходимо было предпринять действия по выходу и покупке других акций.

«Потеряли»

— Moderna: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $136,99 за акцию (примерно 10 068 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 3 акции по $154,81 за штуку. Фиксируем минус в размере $17,82 на акцию (-11,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы потеряли 1 597 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 30 204 рубля. Минус 4 791 рубль или 13,6%. Повода для волнений нет, у компании хорошие перспективы по продажам вакцины. В следующем обзоре мы подробно обсудим этого эмитента.

Доли отраслей в нашем портфеле

— AMD: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $81,23 за акцию (примерно 5 970 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 5 акций по $84,51 за штуку. Фиксируем минус в размере $3,28 на акцию (-3,88%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы потеряли 398 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 29 850 рублей. Минус 1 990 рублей или 6,25%. Будем наблюдать дальше.

— NVIDIA: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $519,74 за акцию (примерно 38 200 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по $548,58 за штуку. Фиксируем минус в размере $28,84 на акцию (-5,25%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы потеряли 3 135 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 38 200 рублей. Минус 3 135 рублей или 7,58%. Будем наблюдать дальше.

Фото: kg-portal.ru

— Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $502,90 за акцию (примерно 36 963 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по $533,46 за штуку. Фиксируем минус в размере $30,56 на акцию (-5,72%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы потеряли 3 233 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 36 963 рубля. Минус 3 233 рубля или 8,04%. Будем наблюдать дальше.

— Ozon Holdings PLC: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по 4 064 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 639,5 рубля (-13,59%).

Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 20 320 рублей. Минус 3 197 рублей или 13,59%. Будем наблюдать дальше.

— Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $46,75 за GDR (примерно 3 436 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по $47,48 за штуку. Фиксируем минус в размере $0,73 на акцию (-1,53%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы потеряли 141 рубль с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 34 360 рублей. Минус 1 410 рублей или 3,9%. Будем наблюдать дальше.

Фото: wikipedia.org

«Заработали»

+ Tesla: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $699,6 за акцию (примерно 51 420 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по $675,50 за штуку. Фиксируем плюс в размере $24,1 на акцию (+3,57%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 521 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 51 420 рублей. Плюс 521 рубль или 1,023%. Будем наблюдать дальше.

+ Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $26,73 за акцию (примерно 1 964 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по $23,9 за штуку. Фиксируем плюс в размере $2,83 на акцию (+11,84%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 164 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 19 640 рублей. Плюс 1 640 рублей или 9,11%. Будем наблюдать дальше.

+ Spirit Airlines: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $38,75 за акцию (примерно 2 848 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по $35,88 за штуку. Фиксируем плюс в размере $2,87 на акцию (+8%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 145 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 28 480 рублей. Плюс 1 450 рублей или 5,36%. Будем наблюдать дальше.

Фото: wikipedia.org

++ Game Stop: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $256,2 за акцию (примерно 18 830 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 5 акций по $101,56 за штуку. Фиксируем плюс в размере $154,64 на акцию (+152,26%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 11 178 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Game Stop теперь составляет 94 150 рублей. Плюс 55 890 рублей или 146%. Будем наблюдать дальше.

+ Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 12.03.2021 торговались по $2100,54 за акцию (примерно 154 389 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по $2021,91 за штуку. Фиксируем плюс в размере $78,63 на акцию (+3,88%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 2 039 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 154 389 рублей. Плюс 2 039 рублей или 1,34%. Будем наблюдать дальше.

Фото: playground.ru

Промежуточные результаты

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Две недели спустя мы видим его рост до 539 976 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 43 847 рублей или 8,87%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу, а рубль в последнее время укрепился).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял $6 558,93. Две недели спустя $7 319,65. Промежуточно фиксируем прирост в $760,72 или 11,6%.

Стоит пояснить, что палочкой-выручалочкой выступили акции Game Stop, которые отличаются своей волатильностью. Возможно, на неделе с 15 по 19 марта, есть смысл зафиксировать наше участие в этом эмитенте и переложиться в другие акции, например Palantir Technologies. Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин