Загитова готовится к совершеннолетию, а Овечкин делает бургеры с Тимати

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Уходящая спортивная неделя снова прошла под знаком самоизоляции, но уже не тотальной. Объявлено о возвращении Российской премьер-лиги в июне, а это значит, что пора начинать активные командные тренировки. Пока остается неопределенность с сезонами за океаном: НХЛ и НБА на днях должны сделать официальные заявления. О том, как Алина Загитова тренируется в онлайн-режиме, Александр Овечкин и Антон Миранчук приняли участие в популярном челлендже, а жена футболиста Гарая показала стриптиз, — в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Загитова вернется?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, несмотря на приостановку карьеры, была включена в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Однако главное событие ближайшего времени в жизни юной фигуристки впереди — в понедельник, 18 мая, она станет совершеннолетней, отпраздновав 18-й день рождения.



Загитовой совсем не скучно на карантине. Помимо активных домашних тренировок и учебы, спортсменка уделяет время и развлечениям. Мы уже рассказывали, как Алина выложила в своем Instagram-аккаунте видео с игрой «дорого-дешево».

На днях Загитова провела интенсивную онлайн-тренировку со своим тренером-хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

Трансляция длилась около часа, в кадр попала и любимая собачка фигуристки Масару.



В своих инста-сториз Алина также рассказала о любимых фильмах. В список фигуристки вошли: «Джокер», «Великий Гэтсби», «Кавказская пленница» и «Трансформеры».



Овечкин и новый челлендж

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на двухмесячной самоизоляции довольно активен. Российский хоккеист поучаствовал во множестве совместных онлайн-трансляций с другими спортсменами. На неделе он принял участие в популярном нынче спортивном челлендже.

Ови сделал 91 повтор хоккейного упражнения за 45 секунд, пригласив желающих попробовать превзойти его показатели.



Практически сразу на вызов хоккеиста откликнулся футболист московского «Локомотива» Антон Миранчук, который превзошел достижение Овечкина, сделав 106 повторений за 45 секунд.

Не дают покоя Александру и кулинарные подвиги динамовца Андрея Миронова, о которых мы подробно рассказывали. Овечкин решил приготовить бургер в прямом эфире и подключил для этого рэпера Тимати, который известен своей сетью бургерных. Тимати выслал из Лос-Анджелеса хоккеисту основу для приготовления, а затем давал советы по приготовлению в режиме онлайн. Результат оцените сами.



Стриптиз жены Гарая закончился неожиданно

Аргентинский футболист Эсекьель Гарай сейчас играет в «Валенсии», а российскому болельщику запомнился по игре в питерском «Зените» пару лет назад. Испанская Ла Лига уже объявила о возобновлении чемпионата в середине июня, однако карантин Гараю был совсем не в тягость, и он наверняка был бы рад его продолжению. Главная причина — гиперактивная и весьма привлекательная супруга Эсекьеля.

33-летняя испанская модель Тамара Горро очень позитивна и любит снимать юмористические скетчи со своим мужем. На днях пара опубликовала видео, в котором Тамара начинает показывать стриптиз, а когда футболист устремился к своей избраннице, то получил в руки набор для уборки квартиры.

Теннисисты развлекаются



На неделе суперзвездный испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что 2020-й год для его вида спорта из-за коронавируса и его последствий уже практически потерян. Рафа призвал всех сосредоточиться на следующем сезоне и публично объявил, что для него сейчас куда важнее подготовка к Australian Open 2021, который запланирован на январь будущего года, чем ряд перенесенных с нынешней весны на осень турниров. Пока что мужская теннисная ассоциация объявила лишь об официальной приостановке всех главных турниров до 31 июля.

Но теннисистам все равно не скучно. В своих соцсетях ATP опубликовала подборку из 10 представителей тура с посылом «как бы они выглядели, если бы поменялись прическами».

Таким образом, Стефанос Циципас «поменялся» образом с Ником Кирьосом, Александр Зверев — с Гаэлем Монфисом, Янник Синнер — с Фрэнсисом Тиафо, Денис Шаповалов — с Феликсом Оже-Альяссимом, а Стэн Вавринка — с Григором Димитровым. Вышло довольно забавно, некоторых теннисистов без их привычных причесок не узнать.

Цибулкова позирует беременной

В женском теннисе тоже имеются заводные персонажи. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова в конце прошлого года объявила о завершении карьеры и практически тут же стало известно о ее беременности.

Словачка выиграла восемь титулов одиночных турниров WTA, побеждала на итоговом турнире женской ассоциации 2016 года, выходила в финал Australian Open-2014. Но прославилась она скорее не своими спортивными подвигами, а тем, что стабильно покоряла сердца спортсменов-мужчин с ракетками со всего мира. По некоторым данным, за всю карьеру она встречалась более чем с десятком профессиональных теннисистов.

Но теперь сердце 31-летней Цибулковой занято мужем Михалом Новарой, который, по иронии судьбы, к теннису никакого отношения не имеет. С ним она познакомилась в ночном клубе в 2016 году. Вот-вот экс-теннисистка родит, а на днях Доминика опубликовала «беременную» фотосессию для журнала Grade.

Грустный уход Семина из «Локо»



Руководство московского «Локомотива» на днях объявило о том, что главный тренер команды, легендарный Юрий Семин уволен. Болельщики «железнодорожников» негодуют, коллеги по тренерскому цеху выражают Палычу публичную поддержку. Так главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уже заявил, что увольнение со стороны смотрелось очень некрасиво.

Момент и правда был выбран не самый удачный. Команда уверенно входит в лидирующую группу РПЛ, до конца чемпионата осталось всего 8 туров, но Семина убирают сейчас — буквально на следующий день после его дня рождения — 11 мая легендарному наставнику стукнуло 73 года.

Сам Семин не унывает, хотя со своей отставкой решительно не согласен. Накануне в своем Instagram он опубликовал коллаж «No Semin — no party».



— Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы! — подписал пост Юрий Павлович.



Семин пережил много руководителей «Локо» и почти со всеми отношения у него не складывались. Кто бы не приходил в руководящее кресло, все равно рано или поздно он его освобождал. А тренер всегда в клуб возвращался. На этот раз он отказался от роли почетной должности в клубе, дав понять, что обижен. Но, кажется, если в будущем другие боссы снова позовут Палыча вернуться на тренерский мостик, он примет предложение с радостью.