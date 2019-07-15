«Среди любителей крафта много людей с высокими зарплатами»

Как в Казани развивается рынок крафтовых пивоваров

Фото: Максим Платонов

Фестиваль «Инвентаризация», прошедший в минувшую пятницу, не позиционирует себя как фестиваль исключительно крафтового пива — скорее как «фестиваль городских инициатив». Тем не менее и без пива не обошлось, здесь предлагали гостям 45 сортов крафтовых напитков, которые нечасто встретишь в барах Казани. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытии «Инвентаризации» и пообщался с ее инициаторами.

Для посторонних «Инвентаризация» незаметна

Фестиваль «Инвентаризация» проходил во внутреннем дворе Центра современной культуры «Смена» и посторонним не особо был заметен — участников скрывал высокий забор. На посещаемости это сказалось не сильно: похоже, что на событие посетители приходили целенаправленно, и к семи часам первого из двух дней к кранам с пивом уже выстраивалась очередь.

Официально «Инвентаризация» характеризует себя как «фестиваль городских инициатив». В дополнение шли 45 сортов крафтового пива, которые попеременно выставляли в течение двух дней, остальных же «инициатив» на «Инвентаризации» было не много. На площадке звучала ненавязчивая музыка, была установлена пара столов для мини-футбола, работала выездная кухня нескольких казанских заведений и стойки татарстанских сыроварен (импортозамещение в действии, у них в ассортименте можно найти камамбер и пармезан).

Отдельной темой фестиваля стали работы уличного художника Alesha Art. Сам он пожелал сохранить анонимность, и организаторы лишь загадочно намекали, что этот человек «может быть, присутствует сегодня на фестивале». Свои работы художник выполнял, скрывая лицо под маской. В центре внимания были два его произведения. Одно из них под названием «Щелк и дальше, щелк» представляло собой два манекена — женский и мужской торсы с камерами наблюдения вместо голов. «Потом посмотрим, главное залить в инстаграм. Мы все делаем ради него», — гласила аннотация.

Вторая работа «Моя первая тачка» представляла собой ярко раскрашенный (и помятый) автомобиль. При более близком рассмотрении посетители замечали на месте пассажирского сидения резиновую человеческую голову. Интересно, что лицом она походила на маску, которую использовал Alesha Art. Голова пугающе была подсвечена зеленым светом.

Отдельной темой фестиваля стали работы уличного художника Alesha Art

Летом в моде кислые сорта



Alesha Art поучаствовал и в пивной составляющей фестиваля. В коллаборации с баром Fomin, одним из первых крафтовых заведений Казани, и пивоварней и баром BrewBarrel он сварил пиво под названием DMT. Пиво в стиле Berliner Weisse, то есть слегка кислое, терпкое, светлое нефильтрованное пиво. По словам пивоваров, в процессе варки в DMT добавляют маракуйю, дыню и «сбор из 15 трав чая Болгар». Вкус действительно освежающий, но среди посетителей напиток уже получил неофициальное название «не прольешь!» — сильно пенится и, как следствие, очень долго наливается.

Бармены фестиваля говорят, что в теплое время года в Казани, как и в других городах, чаще заказывают легкие светлые, кислые сорта крафтового пива. Это подтверждает один из организаторов, владелец бара Fomin Дмитрий Фомин:

— Казань в этом вопросе ничем особо не отличается от остальной России. Пьют то, что производят. Пивоварни быстро реагируют на мировые тренды, начинают много варить того или иного пива, а если они варят, то я это привожу. Как всегда, это мода на кислые сорта, мутные New England’ы (не горькое, ароматное, мутноватое на вид светлое пиво, разновидность стиля IPA, — прим. ред.). Это то, что является трендом около года.

Бармены фестиваля говорят, что в теплое время года в Казани, как и в других городах, чаще заказывают легкие светлые, кислые сорта крафтового пива

Немного о потребителях крафта

Фомин отмечает, что крафтовая культура в Казани развивается, но не столь интенсивно. «Новые бары так или иначе создают новую аудиторию», — полагает он. Вместе с тем рост рынка крафтового пива невелик, и не в последнюю очередь это связано с падением доходов населения. Крафтовое пиво — удовольствие недешевое.

— Я не могу сказать, что рынок сильно растет, лишь чуть-чуть. Был даже в какой-то момент спад, ощущается падение доходов населения, причем ощущается на рынке общепита в целом. На крафте это сказывается даже меньше, потому что среди любителей крафта много людей с высоким уровнем дохода. Особенно фрилансеры, программисты, которые получают зарплату в долларах и евро и на которых не сказывается падение доходов. Плюс прогрессивной городской молодежи, которая является потребителем крафтового пива, в целом в Казани не так много. От этого и нет ощущения прироста.

В этом году основатель коктейльного бара ReLab Артур Галайчук оценил казанскую аудиторию, интересующуюся хорошими коктейлями, примерно в 30 тысяч человек. Фомин полагает, что аудитория любителей крафтового пива не сильно превышает это число. При этом у клиентов крафтовых заведений очень высокая лояльность: основу аудитории составляют постоянные клиенты.

Фомин в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал и недавнюю законодательную инициативу депутата Госдумы от РТ Ильдара Гильмутдинова о введении реестра пивоваров. Владельцы небольших пивоварен заявляли, что такой реестр может убить крафтовое пивоварение, и призывали «спасти пиво».

— Я думаю, что ужесточение правил имеет смысл, когда растет экономика и рынок. Ужесточать правила в условиях, когда все падает, убивать целую отрасль дополнительными издержками — не самая лучшая идея.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов