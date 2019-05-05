История основателя Marvel, сына еврейского эмигранта, Моисея Гудмана и его гениального племянника Стэна Ли

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Начиная с выхода на большие экраны в 2008 году первого полнометражного фильма вселенной Marvel — «Железного человека», компания стала мировым брендом, известным, пожалуй, каждому подростку на пяти континентах. История киностудии Marvel в новое время была растиражирована сотнями фанатов киновселенной, поэтому перепечатывать ее вряд ли имеет смысл. Однако мало кто знает, что для того, чтобы начать зарабатывать миллиарды долларов и создавать суперуспешных персонажей, Marvel прошла долгий и тернистый путь длиной в 70 лет, а у истоков ее стоял амбициозный юноша, старший наследник из 17 детей еврейского иммигранта Исаака Гудмана, Моисей Гудман. Вместе с Marvel он переживал многочисленные падения и взлеты, пока в начале 70-х не ушел из компании, перед этим распродав ее инвесторам. В материале «Реального времени» собраны малоизвестные факты из жизни основателя компании и рассказана история Marvel с самого начала и до пика популярности.

Никто не знает про Моисея Гудмана

Будущий основатель Marvel Моисей Гудман (да-да, именно такое имя было зафиксировано в переписных книгах 1910-го) родился 18 января 1908 года в Бруклине, Нью-Йорк. Он был старшим из 17 зарегистрированных детей Исаака Гудмана и Анны Глейхенхаус, еврейских иммигрантов, переехавших в Штаты в начале 1890-х годов. У Моисея было семь старших сестер, а сам он был первым наследником в семье Гудманов. Исаак Гудман служил портным и машинистом на одной из нью-йоркских швейных фабрик, поэтому семья находилась в довольно стесненном финансовом положении, тем не менее все дети Гудманов смогли получить начальное образование и окончить школу.

Уточним, что информация о семье Гудманов до начала Второй мировой войны, в том числе количестве детей Исаака и Анны, разнится даже в авторитетных источниках. Мы будем опираться на данные, публиковавшиеся в газете The New York Times.

В детстве Моисея Гудмана звали Мо, и это прозвище тянулось за ним все юношеские годы, но когда он поступил в государственную школу, он был зачислен под именем Моррис Гудман. В июне 1924 года Моррис окончил десятый класс, после чего, в возрасте шестнадцати лет, поступил на работу. Вначале юноша работал простым клерком в недавно основанной Eastern Distribution — компании, преимущественно занимающейся дистрибуцией газет и журналов на территории восточного побережья США. Позже Eastern Distribution начала предлагать издателям редакторские и рекламные услуги, печать, переплет, складирование, транспортировку и зарубежные продажи.

Через четыре года предприимчивый и упорный 20-летний юноша, явно одаренный предпринимательским талантом, получил повышение и был назначен специалистом по логистике, войдя в состав топ-менеджмента Eastern Distribution. Еще через год, в октябре 1929 года, фондовый рынок Нью-Йорка потерпел крах, и хаос поразил всю американскую банковскую систему, что в свою очередь подорвало национальную экономику США. Последующие волны Великой депрессии затронули рабочих и фермеров, промышленников и торговцев, подорвав устоявшийся порядок и в конечном итоге опустошив рекламную и издательскую отрасли.

Одним из немногих жанров полиграфии, продолжавших приносить прибыль издателям, были pulp-журналы, дешевые цветные многостраничные издания, в которых публиковались «сенсации», скандальные и сентиментальные рассказы, дававшие массам «острые ощущения». В числе первых, кто разглядел эту тенденцию, были и дистрибьюторы — Пол Самплинер, Ирвинг Манхеймер, Луис Сильберклайт и … Моррис Гудман, которые быстро начали открывать собственные издательства и привлекать авторов. Летом 1932 года Моррис Гудман оставил работу в Eastern Distribution и начал использовать псевдоним Мартин Гудман — имя, под которым его запомнят все будущие поколения издателей.

1930-е годы стали временем бума для жанра комиксов

Удачный брак Мартина Гудмана и империя фейков Martin Goodman Publications

В то же время Гудман в партнерстве с Луисом Сильберклайтом становится соучредителем сразу нескольких предприятий, стремясь захватить новый рынок, — издательства Newsstand Publications и компании Mutual Magazine Distributors.

30 декабря 1934 года в жизни Гудмана произошло важное событие, отчасти предопределившее, по мнению некоторых биографов, успех гения издательского дела. 26-летний Мартин Гудман женился на Джине Дэвис, дочери состоятельного предпринимателя, владельца крупной компании по производству бумажных коробок Atlantic Container Corporation, Морица Дэвиса. Молодожены провели медовый месяц на Багамах, а уже 11 мая 1935 года созданная Гудманом Mutual Magazine Distributors объявила о банкротстве. Обозреватели The New York Times тогда настаивали, что банкротство было ловким шагом Гудмана, чтобы избежать финансовой ответственности за невыполненные услуги по контракту.

В том же году Мартин Гудман открыл издательство Martin Goodman Publications и начал издавать свои собственные pulp-журналы, всего — более 50 наименований, в том числе All Star Adventures, Mystery Tales, Western, Ka-Zar и Marvel Science Stories. Любопытно, что все издания выходили под вымышленными суббрендами издательских домов Western Fiction Publishing и Red Circle.

1930-е годы стали временем бума для жанра комиксов — постепенно комиксы отходят от чисто юмористической направленности, за которую и получили свое название. Авторы новых комиксов чаще обращаются к жанрам фантастики, боевика и приключения. В июне 1938 года в США появился первый национальный персонаж, всеобщий любимец — Супермен. Именно первое появление Супермена в комиксе Action Comics #1, изданного в 1938 году DC Comics, принято считать началом «золотого века комиксов». Вскоре супергерои буквально заполонили страницы комиксов и стали всерьез конкурировать с другими жанрами бульварного чтива. Этим, конечно, не мог не воспользоваться и Мартин Гудман.

Дерзкие Человек-факел и Нэмор

12 января 1939 года на основе Martin Goodman Publications Гудман создает новое издательство — Timely Comics. Именно с этой даты принято вести отсчет истории Marvel. Martin Goodman Publications еще долгие годы будет продолжать выпускать десятки журналов под брендами различных, часто несуществующих, издательств, что постоянно будет вызывать недоумение и путаницу. Историки комиксов в конечном итоге приняли название Timely Comics, для обозначения всех комиксов Гудмана вплоть до конца 1940-х годов.

В октябре 1939 года Гудман выпускает свой первый комикс Marvel Comics №1, со страниц которого знакомит читателей с супергероем, искусственно созданным андроидом Человеком-факелом и антигероем, сыном морского капитана и принцессы мифического подводного царства Атлантида, Нэмором Подводником.

Человек-факел и Немор Подводник

Оба новых персонажа Marvel резко контрастировали с другими героями комиксов, например такими как Супермен — олицетворяющими абсолютное достоинство и неподвластность человеческим страстям. Факел и Нэмор были «порочными» героями, саркастичными и мятежными молодыми людьми, которые говорили на сленге и демонстрировали все черты обыкновенного подростка, обиженного и обозленного на весь мир. Они никак не были образцом для подражания для молодежи Америки, но стали очень привлекательными для нее персонажами.

Важно заметить, что первые выпуски Marvel Comics были сделаны сторонней компанией на аутсорсе: Гудман заключил контракт с компанией Ллойда Жаке Funnies Inc. на предоставление ему материала для первого журнала комиксов. Человека-факела для Funnies Inc. создал художник Карл Бургос, а Нэмора — Уильям Эверетт.

Неожиданно даже для самого Гудмана выпуск моментально стал хитом продаж с 80 тысячами проданных копий. Спрос превзошел ожидания, и вскоре Timely Comics выпускает второй тираж: 800 тысяч копий было продано менее чем за месяц. Официально правами на Человека-факела и Нэмора владела Funnies Inc., но к концу 1940 года Гудман выкупает персонажей и решает начать нанимать собственных писателей и художников.

Расцвет Marvel и рождение Капитана Америки — борца с нацизмом

После успеха первых выпусков комиксов Гудман сформировал новую компанию Timely Publications и стал набирать штат. Первым делом он нанял нескольких свободных художников, ранее работавших с Funnies Inc., включая Джо Саймона, который и стал первым редактором нового направления. Саймон же в свою очередь пригласил в компанию давнего партнера и будущую легенду индустрии Джека Кирби. Уже в марте 1941 года тандем создал нового супергероя, одного из первых патриотов в истории американских комиксов — Капитана Америку. Первый выпуск нового комикса рассказывал историю юного патриота Стива Роджерса, который получает суперсилу.

Это был настоящий хит продаж. Человек-факел, Капитан Америка и Нэмор стали основой успеха Comic Marvel. Очень скоро Гудман продавал уже миллион копий в месяц, постоянно ища новых «рыночных» супергероев.

Популярность героев Marvel подстегивало еще и то, что Гудман стремился максимально приблизить своих персонажей к реальности. Поскольку сам он был искренне встревожен угрозой со стороны гитлеровской Германии, герои его комиксов начали сражаться с нацистами еще до того, как Соединенные Штаты официально вступили в войну. Например, в одном из выпусков в феврале 1940 года Нэмор Подводник уничтожил нацистскую подводную лодку. В марте 1941 года Marvel еще больше продвинул эту концепцию, заставив своего флагманского супергероя, Капитана Америку, бороться с нацистами.

С фактическим вступлением США в войну большая часть персонала компании вступила в ряды армии. Самому Мартину Гудману к началу войны было тридцать четыре года, он был женат и имел двоих детей, поэтому он не был отобран на военную службу. Несмотря на общую нехватку рабочей силы и даже недостаток бумаги в более позднее военное время, бизнес комиксов процветал до самого окончания войны.

Капитан Америка. Фото otkr.ot7.ru

В 1943 году компания решила, что пора расширять свою целевую аудиторию и обнаружила, что девочки-подростки с удовольствием начнут покупать комиксы, адаптированные для них. В ноябре 1943 года в комиксе Marvel Mystery Comics #49 появляется первая женщина-супергерой Мисс Америка, а в ноябре 1944 года уже в отдельном комиксе Miss America Magazine #2 состоялся дебют Адской Кошки. Новые героини ходили на танцы и свидания, покоряя новую аудиторию для Гудмана.

Примерно в это же время Timely Publications продолжает эксперименты и добавляет линии юмористических комиксов и комиксы с забавными животными для малышей. Полагаясь на свой успех, в конце 1944 года Timely Publications значительно расширила свой штат и переместила свои офисы в Эмпайр-стейт-билдинг.

Скандальный уход Джо Саймона и появление талантливого племянника, Стэна Ли

На фоне достижений в 1941 году в Timely Publications разыгрывается трагедия. Джо Саймон просил Гудмана выплачивать ему процент с прибыли от созданных им с Кирби персонажей. Учитывая успех «Капитана Америки», пара была уверена, что Гудман им недоплачивает. Не увидев от босса понимания и готовности что-то изменить, Саймон начинает искать новые, более привлекательные проекты и очень быстро их находит.

Главный конкурент Marvel, компания National Comics (позже станет DC Comics), предлагает звездным авторам гонорары, превышающие предложение Гудмана в шесть раз, и полную свободу. В том же году Саймон покидает Timely Publications, однако Кирби проработает у Гудмана вплоть до 1970-го, после чего, по иронии судьбы, подастся в DC Comics.

Удивительно, но факт: на посту главного редактора Marvel к тому времени уже легендарного Джо Саймона сменил никому не известный 18-летний Стэнли Либер — дальний родственник, троюродный племянник Гудмана, ярый фанат комиксов, в течение последних двух лет работавший в Timely Publications в качестве вначале секретаря, а затем помощника редактора.

Стэнли Либер родился в 1922 году в Нью-Йорке. Семья Либера жила крайне небогато, тем не менее он сумел закончить среднюю школу имени ДеВитта Клинтона в Бронксе и начать активно помогать родителям. Много позже в интервью журналу Fortune он признавался, что с детства любил писать и точно знал, чему посвятит свою жизнь, однако в юношеские годы ему приходилось браться за любую работу. Стэнли Либер был курьером по доставке обедов в аптеки и офисы Рокфеллер-центра, секретарем у производителя брюк, хостес на входе в театр Риволи на Бродвее, продавал подписки на газету New York Herald Tribune и писал пресс-релизы для Национального центра по борьбе с туберкулезом.

Многие биографы склоняются к тому, что, наняв Либера, Гудман просто хотел сэкономить и заполучить чрезвычайно мотивированного и покорного редактора. Как бы там ни было, в будущем Либер возьмет псевдоним Стэн Ли и еще не раз докажет всему миру, что попал в Marvel не просто по знакомству. Пробыв в роли редактора всего лишь год, Ли на время оставляет компанию Гудмана: в октябре 1942 года он был призван в армию, где в составе Сигнального корпуса служил до октября 1945 года. В это время его заменяет иллюстратор Винсент Фаго.

Стэн Ли стал одним из самых известных и признанных имен в сфере комиксов. Фото 24smi.org

Капитан Америка выходит на пенсию

После войны американцы потеряли интерес к супергероям, и индустрия комиксов пришла в упадок. Стремясь оживить продажи, Timely Publications пришлось отказаться от своих планов на супергероев и сосредоточиться на более широком спектре жанров. В 1948 году Мартин Гудман начал выпускать книги в мягкой обложке под маркой Lion Books. В течение 1950-х Timely Publications издавала журналы кроссвордов и юмора, голливудские фанатские журналы, мужские журналы. Старые супергерои, Факел, Нэмор и Капитан Америка, были окончательно отправлены «на пенсию» к 1950 году.

В начале 1950-х годов Гудман решил увеличить свою прибыль, создав собственную дистрибьюторскую сеть — Atlas News Company. Чтобы собрать деньги для этого дорогого предприятия, он сократил служебные расходы и перевел свой штат писателей и художников в статус фрилансеров. К концу 1951 года Timely Publications была преобразована в Atlas Publishing. Индустрия комиксов продолжала падение, а собственная распределительная сеть истощала доходы Гудмана. В 1957 году он решил закрыть направление дистрибуции и привлечь для этой цели стороннюю компанию, ей стала American News Company.

Неудачи преследовали Гудмана, всего через год компания обанкротилась, и издатель был вынужден пойти на крайне невыгодную сделку, чтобы спасти свой бизнес. В отчаянии он заключил соглашение со своим главным конкурентом — DC Comics, который согласился ежемесячно распространять только восемь наименований изданий Atlas Publishing. Только через несколько лет Гудману удастся изменить условия сделки.

Триумф Стэна Ли

60-е годы стали эпохой возрождения для жанра комиксов, издатели научились создавать персонажей, интересных новому поколению американцев, а конкуренция Marvel и DC толкала обоих вперед. Надо признать, первым, кто решился вернуть супергероев на обложки, стал DC Comics: они пошли на смелый шаг, объединив своих персонажей для борьбы со злом — в 1960 году выходит история о League of America (JLA) (Лиге Справедливости), в оригинальную версию которой вошли Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Зеленый Фонарь, Аквамен и Марсианский охотник. Лига стала успешным проектом для DC, поэтому Гудман решил, что его издательству пора последовать примеру удачливого конкурента.

В начале 60-х Гудман выделяет производство комиксов в отдельную компанию, переименовывая ее в Marvel Comics. Первым комиксом под брендом Marvel в августе 1961 года стала научно-фантастическая антология «Удивительные приключения №3», с тех пор все обложки комиксов компании маркировались пометкой MC, а все персонажи постепенно становились частью того, что впоследствии назовут Вселенной Marvel.

Возрождение Marvel тесно связано с несколькими легендарными именами. К началу 60-х у Гудмана работала сильнейшая команда: художники Джек Кирби и Стив Дитко и редактор Стэн Ли, вернувшийся на свой пост сразу по окончании Второй мировой войны, в 1945 году, и много лет вынужденный работать над не очень интересными проектами Гудмана, чтобы помочь бизнесу выжить. В ноябре 1961 года команда выпустила первый номер «Фантастической четверки», мигом завоевавшей популярность. Следом Кирби, Дитко и Ли начали создавать новых мегауспешных супергероев: свет увидели Халк, Человек-паук, Тор, Человек-муравей, Железный человек, Люди Икс, Сорвиголова, а также такие запоминающиеся антагонисты, как Магнето, Галактус, Зеленый Гоблин и Доктор Осьминог.

К началу 60-х у Гудмана работала сильнейшая команда, в том числе художник Джек Кирби

Именно в 60-х были заложены базовые принципы и методы Marvel. Во-первых, было решено держаться концепции «супергероев в реальном мире». Комиксы Marvel фокусировались на характерах своих персонажей, герои жили своей жизнью и сталкивались с теми же проблемами, которые мучили реальных людей. Супергерои Marvel часто имели недостатки и даже уродства, были неудачниками, в отличие от выхолощенных и всегда подкаченных персонажей конкурентов. Кроме того, звездная редакционная команда Гудмана выработала свой «метод Marvel» для создания наиболее органичных персонажей: художник и писатель работали в тесной связке, каждый диалог и картинка могли меняться по сто раз, прежде чем не был достигнут нужный результат.

Имя Стэна Ли вскоре стал одним из самых известных и признанных в сфере комиксов, а Marvel — самым успешным их производителем в мире. По данным журнала Family Magazine, в 1965 году доходы от продаж 17 изданий Marvel Comics составили $33 млн.

Выход из Marvel Мартина Гудмана

Гудман продолжал владеть Marvel до 1968 года. Затем он продал большую часть своей небольшой издательской империи компании Perfect Film and Chemical Corporation, и Marvel стал частью ее дочерней фирмы под названием Magazine Management Company. По условиям контракта, Гудман оставался издателем Marvel Comics и линии мужских журналов. Окончательно Гудман ушел из Marvel Comics в 1972 году. По некоторым данным, основатель Marvel хотел оставить на посту главного редактора своего сына, Чарльза, но этот шаг новые владельцы компании не оценили. Вместо этого пост главного редактора занял Стэн Ли, затем он станет и издателем Marvel Comics.

В 1973 году Perfect Film and Chemical Corporation изменила свое название на Cadence Industries, которая в свою очередь переименовала Magazine Management Co. в Marvel Comics Group. Гудман, теперь полностью оторванный от Marvel, создал новую компанию под названием Atlas / Seaboard Comics в 1974 году. Он запустил новую линию комиксов Atlas Comics и Seaboard Periodicals, предложив высокие ставки известным авторам и даже переманив часть штата Marvel. Всего было выпущено 23 серии комиксов, но их оригинальность и качество были сомнительными, проект прожил всего полтора года.

Тем не менее после продажи Marvel Мартин Гудман стал очень состоятельным человеком и прожил еще более 20 лет. Он скончался в Палм-Бич, штат Флорида, в возрасте 84 лет 6 июня 1992 года.

Кинобум и краткое досье перепродаж Marvel

После продажи Marvel компании Perfect Film and Chemical Corporation дела у нее шли с переменным успехом: персонажи Marvel начали появляться в кино, были экранизированы «Человек-паук» и «Доктор Стрэндж», но комиксы переживали то взлеты, то падения из-за проблем с дистрибуцией и постоянных оптимизаций внутри компании. В 1986 году Marvel была продана кинокомпании New World Pictures, но ей так и не удалось заработать на своем приобретении, и уже в 1988 году за $82,5 млн компанию купила Andrews Group — дочка холдинга McAndrews & Forbes Group, которая в основном принадлежала инвестору Рональду Перельману.

Человек-паук

Большую часть 90-х годов Marvel провел продавая права на своих наиболее знаковых персонажей, включая Железного Человека, Халка, Черную Пантеру и Людей Икс. Компания активизировала свои усилия по продаже рекламных мест в своих комиксах и начала кампанию по лицензированию своей продукции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Marvel также подписал ряд соглашений о производстве кино. В это же время компания совершает несколько знаковых приобретений.

В сентябре 1992 года Marvel приобрела торговую компанию Fleer Corporation, известную выпуском коллекционных карточек. Через год Marvel инвестировала $7 млн в покупку 46% акций нью-йоркского производителя игрушек ToyBiz Inc, чтобы наладить производство игрушечных персонажей по мотивам своих комиксов. Продажи игрушек продемонстрировали бурный рост в начале 1990-х годов, но люди быстро потеряли интерес к дорогим игрушкам, наклейкам и другим сувенирам Marvel. Компания начала нести миллионные убытки.

Перельман поставил новую задачу — начать зарабатывать на персонажах Marvel в кино. Для этого ему нужна была цельная и большая производственная структура. В 1993 году внутри компании было создано подразделение Marvel Studios, ответственное за проекты в области кино и телевидения. Затем Перельман заявил, что хочет выкупить оставшиеся акции ToyBiz и объединить компанию с Marvel. Акционерам не понравилась эта идея. Тогда Перельман объявил о банкротстве и, используя лазейку в американском законодательстве, осуществил слияние без одобрения акционеров. Новая объединенная компания в 1998 году была зарегистрирована как Marvel Enterprises.

В том же 1998 году в прокат вышла полнометражка Blade — первый фильм, который был упакован и лицензирован компанией Marvel Studios. В первый же год он собрал свыше $70 млн в США и $131 млн в Канаде, но Marvel все еще нужно было отдавать львиную часть сборов производителям. Компания приступила к долгосрочным планам по выпуску фильмов в течение следующих 10 лет, включая X-Men, Elektra и Fantastic Four.

В начале 2000-х Marvel остается ключевым издателем на рынке комиксов, несмотря на то что отрасль значительно сократилась по сравнению с предыдущими десятилетиями. В 2005 году компания меняет название на привычное сейчас Marvel Entertainment и начинает готовиться к выпуску собственных фильмов. Первая картина вселенной Marvel вышла в 2008-м году, и ее успех был впечатляющим: за первые 17 дней проката кинолента собрала порядка $430 млн. Всего фильм заработал свыше $585 млн.

Здесь необходимо вспомнить о Стэне Ли — человеке, создавшем львиную долю полюбившихся миллионам персонажей Marvel. Некоторое время Ли руководил Marvel Studios, однако в начале 2000-х официально больше не был связан с компанией, хотя и носил звание «Заслуженного председателя», периодически выступал в роли консультанта в ряде проектов, а также любил иногда мелькать в фильмах Marvel в качестве камео, появляясь в кадре лишь на несколько секунд. 12 ноября 2018 года Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Любопытно, что последнее камео Стэна Ли поклонники Marvel увидели спустя полгода после его смерти — эпизод с участием легендарного редактора был включен в ленту «Мстители: Финал», за первый же уик-энд собравший в мировом прокате $1,2 млрд.

Последнее камео Стэна Ли поклонники Marvel увидели спустя полгода после его смерти. Фото shazoo.ru

Очередное поглощение Disney и возвращение героев «домой»

В конце августа 2009 года The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel. Сделка состоялась в конце декабря 2009 года, а ее цена, по данным Washington Post, составила $4,24 млрд. На тот момент Disney пришлось смириться с тем, что Marvel к тому времени не принадлежали права на многих персонажей, ведь в 90-е большинство из них были распроданы другим компаниям.

Sony выпускала кинопродукцию по Человеку-пауку, Paramount владел Железным человеком, Тором, Капитаном Америкой и Мстителями, Universal — Халком, а Fox использовало в своих продуктах Людей Икс и Фантастическую четверку. Дисней предстояла долгая работа по возвращению персонажей Marvel. Точка в деле была поставлена 14 декабря 2017 года, когда The Walt Disney Company заявила о финальной сделке: приобретении активов 21st Century Fox за $52,4 млрд. Помимо прочих франшиз и героев, к Marvel таким образом вернулись Люди Икс, Дэдпул и Фантастическая четверка.