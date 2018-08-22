Султан Сафин: «Татары — это не местечково, это международно»

Интернет-газета «Реальное время» запускает новый проект о молодых предпринимателях «Бизнес ген». Ведущий программы — управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев.

Гостями студии станут предприниматели новой волны. Все они основатели успешных компаний Приволжского федерального округа. Кто они — гении, баловни судьбы, заядлые трудяги? Предпринимателями рождаются или становятся, что такое бизнес со смыслом и как построить компанию своей мечты? Первым гостем проекта стал основатель и главный идеолог компании «Түбәтәй» Султан Сафин. В чем особенности его бизнес гена, почему Султан верит в благородное предпринимательство, как поднималась компания, кому из конкурентов отдает предпочтение и что мечтает подарить миру? Честный диалог скоро в эфире «Реального времени».

