«Их нравы»: Неджметтин Эрбакан и лихие 1990-е

Успешного премьера снес «постмодернистский переворот»

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается окончание рассказа о Неджметтине Эрбакане.

За ведение антисекулярной деятельности



После неудачной попытки включиться в турецкую политическую действительность от Партии справедливости, которая была пресечена Сулейманом Демирелем еще на стадии кандидатства в кандидаты, Неджметтин Эрбакан все же занимает свое место в турецком парламенте на выборах 1970 года, став независимым кандидатом от города Конья. Очень скоро, поняв реалии политической жизни страны, Эрбакан основывает собственную Партию национального порядка. Однако до новых выборов она не доживает, в частности из-за государственного переворота 1971 года. Конституционный суд Турции принимает решение о ее закрытии с формулировкой «за ведение антисекулярной деятельности», и Эрбакану на некоторое время приходится покинуть страну и переждать бурю в благополучной Швейцарии.

Перед всеобщими выборами 1973 года Эрбакан возвращается на родину. Существует мнение, что сделать это его уговорили командующий ВВС Турции Мухсин Батур и генерал-лейтенант Тургут Суналп — лица, сыгравшие решающую роль в государственном перевороте 1971 года. По задумке, создав с соратниками по расформированной Партии национального порядка новую Партию национального спасения, Эрбакан должен был составить оппозицию Демирелю, что, в конечном счете, ему удалось — от новой партии в парламент прошли 48 депутатов. В коалиции с возглавляемой Бюлентом Эджевитом Народно-республиканской партией Эрбакан несколько месяцев работал в правительстве в должности вице-премьера, однако из-за разногласий по поводу полного присоединения Кипра после миротворческой операции 1974 года подал в отставку, и коалиционное правительство распалось.

Как мы уже хорошо знаем из предыдущих публикаций, на протяжении всех 1970-х годов в Турции наблюдалась правительственная чехарда и усиливалось расслоение общества по политическим признакам. Все организованные коалиционные правительства, в особенности после кипрской миротворческой операции 1974 года, управляли страной относительно недолго. Несмотря на это, Эрбакан и в первом, и во втором правительстве национального фронта занимал должности вице-премьера.

В конце июля 1980 года израильский Кнессет одобрил решение правительства об объявлении Иерусалима столицей Израиля. Фото aa.com.tr

«Командир Эрбакан»

Когда Турция уже стояла на пороге государственного переворота, 6 сентября 1980 года Партией национального спасения был организован в городе Конья митинг в защиту Иерусалима, который стал триггером уже известных нам событий. Дело в том, что в конце июля 1980 года израильский Кнессет одобрил решение правительства об объявлении Иерусалима столицей Израиля. В довесок к испортившимся дипломатическим отношениям (Турция закрыла генеральное консульство в Иерусалиме и снизило ранг дипломатических взаимоотношений до уровня поверенного в делах) на организованный Партией национального спасения митинг в Конье вышло около 100 тысяч человек. Среди участников было очень много представителей консервативно-религиозной прослойки населения, которые носили традиционные чалмы и шаровары.

И довольно скоро митинг приобрел антигосударственный характер. В частности, на плакатах митингующих были такие лозунги: «Шариат — это ислам, а конституция — Коран», «Шариат или смерть», «Да здравствует исламское государство», «Один халиф, одно государство», «Командир Эрбакан — нападающий воин», «Наш джихад до образования нашего государства» и так далее. Кроме того, митинг вызвал возмущение среди населения, так как часть демонстрантов остались сидеть на месте во время исполнения государственного гимна.

В общем, через 6 дней после этого события случился государственный переворот, который запретил деятельность всех политических сил. Эрбакан вместе с другими лидерами партий был арестован, и ему, как и остальным, было запрещено заниматься политикой на протяжении 10 лет.

В 1980 году Эрбакан вместе с другими лидерами партий был арестован, и ему, как и остальным, было запрещено заниматься политикой на протяжении 10 лет. Фото: Burhan Ozbilici / AP (lenta.ru)

Пик политической карьеры

В июле 1981 года Эрбакан был освобожден из-под стражи, а в 1985-м полностью оправдан. После референдума 1987 года он возвращается в большую политику и сразу же возглавляет основанную его соратниками в 1983 году Партию благоденствия. На парламентских выборах 1991 года он избирается депутатом от уже знакомого нам города Конья.

Однако поистине звездным часом как для самого Эрбакана, так и для основанного им движения национального видения становятся выборы 1995 года, на которых его Партия благоденствия набирает максимальное в своей политической истории количество голосов. Все же этих голосов было недостаточно для установления единоличного управления, да и конкурирующие партии отечества и истинного пути также набирают большое количество голосов, которых также не хватает для установления власти какой-либо одной партии. Поэтому система пошла по пути коалиций. Сначала была организована коалиция между Партией отечества и Партией истинного пути, которая называлась Правительство отечественного пути, а после распада этого союза в 1996 году была организована коалиция между Партией истинного пути и эрбакановской Партией благоденствия, которая была названа Правительство пути благоденствия.

На этот раз Эрбакан занял пост премьер-министра, однако всего лишь на год. Но за этот год, благодаря его реформам, экономика Турции показала рост в 7,5%. Кроме того, Эрбаканом была основана международная организация Исламская восьмерка, призванная объединить и усилить экономическое сотрудничество между странами-участницами. Премьерство Эрбакана закончилось через год после мягкого государственного переворота 1997 года, охарактеризованного историками как «постмодернистский» и названного «процессом 28 февраля». В отношении лидера Партии благоденствия вновь был начат судебный процесс, вновь по обвинению в антисекулярной деятельности была закрыта партия, и вновь был наложен запрет на занятия политической деятельностью сроком на 5 лет.

Часы с эмблемой партии благоденствия. Лозунг партии «Справедливость — наша цель». Фото wikipedia.org

От Эрбакана к Эрдогану

Однако незадолго до закрытия Партии благоденствия в 1998 году движением национального видения была основана Партия добродетели, которую возглавил сначала Исмаил Альптекин, а затем Реджаи Кутан. Но вскоре в этой партии наметились разногласия между «традиционалистами», поддерживавшими основателя движения национального видения Неджметтина Эрбакана, и «модернистами», которых возглавил Реджеп Эрдоган. Раскол привел к образованию двух новых политических партий: традиционалистской Партии счастья и модернистской Партии справедливости и развития.

В 2003 году истек срок отлучения Эрбакана от политической деятельности, и на первых же внутрипартийных выборах он, несмотря на солидный возраст, был избран председателем Партии счастья.

Смерть настигла основателя турецкого политического ислама в феврале 2011 года. Он умер от сердечной недостаточности. Согласно завещанию покойного, официальная государственная панихида не проводилась. После дженаза-намаза в стамбульских мечетях Хаджи Байрам и Фатих тело Эрбакана было погребено на кладбище Меркезэфенди, что в районе Зейтинбурну. На его могилу принесли землю из Иерусалима, Турецкой Республики Северного Кипра и из могилы боснийского лидера Алии Изетбеговича.

