«Их нравы»: Тансу Чиллер и череда скандалов

Подготовка переворота в Азербайджане, зарубежная недвижимость и Сусурлук-гейт

Фото: dpa/Lehtikuva Wennström

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается окончание рассказа о первой женщине на посту премьер-министра Турецкой Республики Тансу Чиллер.

Дитя элиты



Для того чтобы в голове дорогого читателя сложилось более полное представление о первой в истории республиканской Турции женщине премьер-министре, коснемся некоторых фактов из биографии Тансу Чиллер.

Героиня нашего рассказа родилась в семье с политическим бэкграундом, ее отец Хусейн Неджати Чиллер некоторое время был губернатором провинции Биледжик. Училась Чиллер в самых престижных учебных заведениях того времени — начальной школе имени Исмета Инёню и Американском женском колледже в Аранавуткёе. Высшее образование она получила также в американском учебном заведении — Колледже Роберта (ныне — Босфорский университет, входит в топ-600 лучших университетов мира), где изучала экономику.

Для продолжения своей академической карьеры будущий премьер-министр отправилась в США, где получила степень магистра, доктора и пост-доктора в Нью-Гэмпширском, Коннектикутском и Йельском университетах соответственно. Некоторое время проработав в американском Колледже Франклина и Маршалла (1971—1973 гг.), Тансу Чиллер вернулась на родину и стала преподавать в Босфорском университете. Здесь же она стала доцентом и профессором. На сегодняшний день известно о девяти ее публикациях, связанных с экономикой.

Примечательным фактом ее биографии является брак с Озером Учураном, который впоследствии принял фамилию супруги и стал Чиллером. Фото habersonposta.com

Другим примечательным фактом ее биографии является брак Озером Учураном, который впоследствии принял фамилию супруги и стал Чиллером. Стоит отметить, что это совсем не распространенное явление для турецкой жизни, хотя, конечно же, в истории современной Турции такое иногда случается. Примечательно и то, что Озер Учуран является потомком (в 24-м колене) Али Джемали Эфенди, который был шейх-уль-исламом в период правления Сулеймана Великолепного, то есть происходит из очень родовитой фамилии.

Скандалы нон-стоп

Однако вернемся к событиям 90-х годов ХХ века. Как мы уже упоминали, практически весь период политической карьеры Тансу Чиллер, начиная от председательства в Партии истинного пути и до вице-премьерства, сопровождался скандальными событиями, которые привели к падению ее рейтингов, смещению с постов и закату карьеры, но предметом уголовного преследования, однако, не стали.

Согласно одному из «секретных» докладов Национального разведывательного управления Турции, каким-то чудесным образом просочившемуся в прессу, в 1995 году Чиллер санкционировала государственный переворот в соседней братской республике Азербайджан. Целью его было смещение Гейдара Алиева и восстановление в должности первого президента, опального Абульфаза Эльчибея. Однако об этих намерениях стало известно Демирелю, который вовремя предупредил своего коллегу. Зачинщики путча в Азербайджане были арестованы, и переворот не состоялся. Комментарии самой Чиллер по этому поводу довольно туманны и невнятны и, как обычно бывает в таких случаях, вопросов здесь больше, чем ответов.

Кроме того, не совсем понятно, по крайней мере для турецкой общественности, происхождение многомиллионной (в долларовом эквиваленте) частной собственности семейства Чиллер, которая находится в США. Речь идет о торговом центре и вилле, принадлежащих семейству Чиллер. Простое журналистское расследование по этому поводу послужило причиной рассмотрения дела в турецком парламенте, но дальше оно, однако, не продвинулось. На вопрос депутатов от оппозиции, откуда взялись такие доходы, Чиллер скромно ответила, что грамотно распорядилась отцовским наследством, и перешедшие к ней активы в размере 437 тысяч турецких лир очень скоро превратились в 677 миллиардов лир. Хотя во время предвыборной кампании 199го она и говорила, что пожертвует эти средства в фонд матерей погибших солдат имени Зубейды ханум, но после выборов отказалась от своих первоначальных намерений.

Шестилетний период нахождения у власти Тансу Чиллер закончился в результате мягкого государственного переворота в начале 1997 года — так называемого «Процесса 28 февраля». Фото wikipedia.org

Политическая турбулентность, Эрдоган не за горами

Пожалуй, самым вопиющим событием в судьбе Тансу Чиллер стал Сусурлукский скандал, положивший конец ее политической карьере и приведший к мягкому отстранению ее от власти. Если коротко, то скандал разгорелся после автокатастрофы, которая произошла в ноябре 1996 года около города Сусурлук, что в провинции Балыкесир. В ходе расследования трагического инцидента были установлены связи между мафиозными структурами, высокопоставленными правительственными чинами и турецкой разведкой. Возможно, в одной из следующих публикаций мы расскажем об этом скандале более подробно.

Шестилетний период нахождения у власти Тансу Чиллер закончился в результате мягкого государственного переворота в начале 1997 года — так называемого «Процесса 28 февраля». Этот «процесс» послужил своеобразным толчком к появлению новых политических фигур совершенного иной формации, ими стали бывший президент Абдуллах Гюль и нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган. За этот шестилетний период сменилось несколько коалиционных правительств. Сулейман Демирель по меньшей мере трижды доверял Чиллер сформировать правительство, но, к сожалению, все три попытки были недолговечными. В этих правительствах сама Чиллер занимала пост премьер-министра, министра экономики, министра иностранных дел и вице-премьера.

