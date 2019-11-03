«Их нравы»: турецкий президент, укрепивший отношения с СССР

Джевдет Сунай, балансирующий между левыми и правыми, военными и гражданскими

Фото: wikipedia.org (президент Сунай и король И. Идрис в Ливии, 1968 г.)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается продолжение рассказа о пятом президенте Турецкой Республики Джевдете Сунае.

Между военными и гражданскими

Избравшись на пост президента, Джевдет Сунай сменил армейскую униформу на гражданскую, коротко поблагодарил депутатов Великого Национального Собрании Турции за оказанное доверие, исполнил необходимые протокольные формальности, состоящие в том числе и из минуты памяти над могилой Ататюрка, и приступил к исполнению своих обязанностей.

В новой должности он продолжил разбираться с последствиями государственного переворота 27 мая 1960 года. Справедливости ради стоит отметить, что вплоть до начала 2000-х годов, каждый президент и премьер-министр Турции в той или иной степени были вынуждены нести этот чемодан без ручки, состоящий из совокупного наследия прошлых и будущих переворотов.

Мы уже говорили, что Сунай был компромиссной фигурой между военными и гражданскими, однако, хоть он и старался нивелировать их взаимоотношения, все же военное прошлое сказывалось, и зачастую Джевдет Сунай принимал сторону армейского начальства. Так произошло и во время второго бескровного переворота 12 марта 1971 года, когда военная верхушка решила сместить премьер-министра Сулеймана Демиреля. В одной из следующих публикаций мы подробнее расскажем об этих событиях, а пока вернемся в 1966 год в период президентства Джевдета Суная.

Несомненным лидером правых оказался Сулейман Демирель — председатель Партии справедливости. Фото newsru.co.il

Страсти кипят

Во внутренней политике в период президентства Суная наметилась окончательная поляризация на правых и на левых. Несомненным лидером правых оказался Сулейман Демирель — председатель Партии справедливости, которую многие видели наследницей расформированной Демократической партии. Вторым ярким персонажем, представлявшим правых, был председатель Крестьянской народной национальной партии Альпарслан Тюркеш.

Несмотря на наличие Турецкой рабочей партии, возглавляемой Мехмедали Айбаром, левый лагерь был представлен Народной республиканской партией Исмета Инёню, благодаря его партийному слогану «ортанын солу» («левый центризм»). В ответ на который сразу же появился другой слоган «Ортанын солу — Москованын йолу», что можно перевести как «Левый центризм — это дорога на Москву». Хотя, конечно же, депутаты НРП никогда не исповедовали коммунизм, но ярлык левачества на них был повешен.

Так или иначе, между правыми и условными левыми разгорались нешуточные споры, часто перетекающие из политических дебатов в кровавые столкновения между студентами. Доходило до того, что стычки между правыми и левыми, длившиеся вплоть до начала 1980-х годов, стали обыденным явлением в политической и социальной жизни Турции второй половины XX века. Каждый день сообщали о жертвах столкновений, каждый день погибали от 10 до 30 человек. Ситуация в стране грозила перейти в турбулентное состояние. И на этом фоне армия, винившая во всем действующее правительство, решила сместить кабинет Демиреля при молчаливом согласии Джевдета Суная.

Левый лагерь был представлен Народной республиканской партией Исмета Инёню. Фото wikipedia.org

Независимая внешняя политика

Говоря о внешней политике в период президентства Суная, можно отметить следующие характерные моменты. Конечно же внешняя политика Турции подвергалась влиянию общемировых трендов, однако, если сравнивать этот период с временем после Второй мировой войны, когда Турция принимает сторону Западного блока, то в 1960-е на фоне «оттепели» намечается некий сдвиг в сторону развития и укрепления двусторонних отношений с Советским Союзом, а также попытки проведения относительно независимой и собственной внешнеполитической повестки. Особенно ярко это проявилось на фоне Кипрского кризиса, когда Турция, защищая своих соотечественников от греческого притеснения, провела военные операции на острове Кипр.

Президентство Джевдета Суная было очень насыщенным на различные события, описать все не представляется возможным, поэтому мы ограничились лишь самыми основными. Турецкие историки до сих пор расходятся в оценках многих из них. С полной уверенностью мы можем сказать лишь то, что с окончанием периода Суная Турция вступала в еще более темные и нестабильные времена.

Завершив свой семилетний срок в 1973 году, Джевдет Сунай покинул резиденцию президента в Чанкая и вернулся в Республиканский Сенат, где проработал до глубокой старости. Он выступил решительно против изменения Конституции и продления президентского срока, хотя на этом настаивали военные. Смерть настигла пятого президента Турции в 1982 году. Джевдет Сунай с большими почестями был похоронен в Анкаре на кладбище в районе Джебеджи, а в 1988 году также с почестями был перезахоронен на Государственном мемориальном кладбище по случаю 66-й годовщины Великой Победы.

Продолжение следует

Булат Ногманов