«Их нравы»: как Кипр разделился на греческую и турецкую части

Острову не повезло оказаться в XX веке идеальной военной базой

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о предыстории миротворческой операции на Кипре 1974 года.

Естественная военная база



В период премьерства Бюлента Эджевита и президентства Фахри Корутюрка произошло одно из самых значительных событий в истории республиканской Турции, а именно миротворческая операция на Кипре 1974 года, во многом изменившая конфигурацию сил в Средиземном море и определившая ход многовекторной внешней политики страны.

Прежде всего необходимо отметить удобное расположение третьего по величине острова Средиземного моря. С военно-стратегической точки зрения Кипр представляет собой идеальную военную базу многоцелевого использования, с помощью которой можно контролировать ситуацию не только в Средиземном море, которое в Турции называют Белым, но и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Северная оконечность Кипра удалена от Турции приблизительно на 70 километров; до Сирии чуть больше 100 километров; до Израиля около 300 километров; до Ливана чуть больше 150; до Египта более 400, а до Греции 950 километров.

Говоря об истории Кипра, которая, безусловно, очень обширна и интересна, мы лишь коснемся периода Османского владычества, продлившегося около 300 лет, британского колониализма и современности. До 1571 года остров принадлежал венецианцам, а если быть точными, монашескому ордену госпитальеров. Кроме монахов и местного, преимущественно греческого, населения Кипр населяли средиземноморские пираты, которые частенько нападали на корабли паломников, направлявшихся в хадж. Для того чтобы обезопасить путь к мусульманским святыням, Селим II велел завоевать Кипр, что и произошло в 1571 году. После этого для закрепления территорий на остров переселяют турецкие семьи из крупных городов Анатолии. Нынешние турки-киприоты являются потомками этих переселенцев.

Стоит отметить, что после завоевания Кипра влияние католицизма на острове сходит на нет, а православным грекам султан разрешает создать свою церковь, которая во времена венецианцев была под запретом. После Русско-турецкой войны 1878 года у Османской империи появляются серьезные финансовые проблемы, для решения которых Кипр, при сохранении османского владычества, был передан в аренду Великобритании, которая хорошо понимала геостратегическое значение острова. С началом Первой мировой войны, когда османы и англичане оказываются по разные стороны фронтов, Кипр был захвачен англичанами и стал одной из колоний Великобритании. В судьбоносном для республиканской Турции Лозаннском договоре, подписанном в 1923 году, колониальный статус Кипра был признан Турцией, и остров официально перешел во владение британской короны.

В судьбоносном для республиканской Турции Лозаннском договоре, подписанном в 1923 году, колониальный статус Кипра был признан Турцией, и остров официально перешел во владение британской короны. Фото parliament-wa.info

Megalo idea

Самое интересное в истории Кипра начинается в период после Второй мировой войны, когда бывшие колонии не только Британии, но и других государств обретают независимость. Среди греков-киприотов возобладали два видения будущего острова. Первое — создание независимого государства, а второе — присоединение к Греции, в рамках так называемого плана Эносис, подразумевающего в качестве «megalo idea» воссоздание Великой Греции со всеми прилегающими территориями и очищение острова от турецкого населения. Среди турков-киприотов в большинстве были сторонники создания независимого Кипра с федеративным устройством государства, в котором и турецкой части была бы предоставлена относительная автономия.

В 1960 году в Лондоне по результатам многолетних переговоров между Грецией, Турцией, Великобританией и представителями Кипра было подписано соглашение об образовании независимого государства Республика Кипр, правительство в котором на 60% состояло из греков, на 40% — из турков, а среди органов правопорядка эта пропорция составляла 70% на 30%. Гарантами независимости нового государства, а также безопасности местного населения по лондонскому договору становились Великобритания, Греция и Турция.

Однако счастье оказалось недолгим. В рамках плана Эносис, поддерживаемого греческим правительством, греки-киприоты начинают притеснять турок, выселять их с нажитых территорий, а порой и физически их устранять, договоренности перестают работать.

В рамках плана Эносис, поддерживаемого греческим правительством, греки-киприоты начинают притеснять турок, выселять их с нажитых территорий, а порой и физически их устранять. Фото gulustan.info

21 декабря 1963 года боевые подразделения греков-киприотов переходят к масштабному наступлению на турок-киприотов. Это событие, получившее название «Кровавое рождество», привело к тому, что 30 тысяч турок-киприотов из 103 деревень были вынуждены оставить свои жилища. Почти через неделю Великобритания, Греция и Турция, как гаранты безопасности, вводят на Кипр миротворческие войска, и происходит разделение острова на греческую и турецкую части.

Продолжение следует

