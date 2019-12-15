«Их нравы»: как турки-киприоты провозгласили независимость

Миротворческая операция на Кипре 1974 года и дальнейшая поляризация острова

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о миротворческой операции на Кипре 1974 года.

Таксим и эносис



После событий «кровавого рождества» 1963 года и введения совместных войск государств-гарантов безопасности Кипр был фактически разделен на две половины. Управленческая конфигурация острова, выстроенная согласно лондонским договоренностям 1960 года, перестала работать. Деятельность чиновников, представляющих интересы турок-киприотов на греческой половине острова, была заблокирована. Также турки-киприоты были вынуждены покинуть парламент, что фактически привело к переходу официальной власти в руки греков-киприотов и установлению их единоличного управления.

В марте 1964 года ООН ввел на Кипр международный миротворческий контингент, численность которого временами доходила до 20 тысяч человек. Однако это не способствовало урегулированию ситуации, так как греческие власти продолжили ограничивать в правах турков-киприотов. В частности, это касалось ограничения права на свободное перемещение по острову, в результате довольно много турецких деревень на греческой половине оказались фактически оторванными от остального мира. На этом фоне среди турков-киприотов увеличиваются сторонники идеи так называемого «таксима», то есть идеи разделения Кипра между Грецией и Турцией. Но необходимо отметить, что идея «таксима», в отличие от «эносиса» (идея присоединения острова к Греции и выселения турков-киприотов) появилась лишь в середине XX века и развивалась скорее как реакция на «эносис», который имеет куда более глубокие корни. Кроме того, сторонники «таксима» не были настроены на физическое уничтожение своих оппонентов.

Георгиас Гривас. Фото vokrugkipra.ru

Вот — новый переворот

В 1967 году в Греции происходит государственный переворот, власть в стране захватывает военная хунта, которая активизирует деятельность в рамках «эносиса», что приводит к дальнейшей эскалации конфликта на Кипре. На этом фоне Турция в ультимативной форме предупреждает новые власти в Греции, что в случае начала этнических чисток на Кипре Турция, используя право гаранта безопасности, введет войска на остров. Это немного ослабляет напряженность, Греция под наблюдением ООН выводит некоторые военные части с Кипра, также остров покидает лидер радикального греческого боевого подразделения ЭОКА Георгиас Гривас. В 1968 году при содействии ООН начинаются переговоры между сторонами, которые за последние 45 лет не привели к решению кипрского кризиса.

15 июля 1974 года государственный переворот происходит уже на Кипре. Лидер радикального боевого подразделения ЭОКА-Б Никос Самсон с целью окончательного решения кипрского вопроса и воплощения идеи «эносиса» свергает правительство архиепископа Макариоса, которого англичане в срочном порядке эвакуируют на Мальту. Греция объявляет всеобщую мобилизацию, Турция, видя в этом опасность для турецкого населения Кипра, собирает экстренное заседание совета безопасности и генштаба и усиливает боевые подразделения в Западной Фракии на греческой границе. Обе страны начинают готовиться к полномасштабной войне. Премьер-министр Эджевит срочно вылетает в Лондон, где предлагает англичанам провести совместную военную операцию в рамках договоренностей 1960 года, но, получив отказ, проводит ее самостоятельно.

Окончательная поляризация

Кипрская миротворческая операция 1974 года была осуществлена в два этапа. Если против первой части, когда Турция, используя свое законное право, 20 июля вторглась на Кипр и отсекла враждующие стороны, мировое сообщество особо не возражало, то вторая часть, когда 14 августа Турция оттеснила греков вглубь острова, была расценена как незаконный захват территории чужого государства.

Граница между северной и южной частями Кипра. Фото rusplt.ru

В результате этих двух операций турецкая часть острова расширилась в два с небольшим раза и составила 38% от общей территории Кипра. Помимо территориальных, кипрская миротворческая операция привела и к политическим последствиям. Узурпировавший власть на Кипре Никос Самсон ушел в отставку, его место до возвращения архиепископа Макариоса занял Клеридис. В самой Греции также произошли серьезные перемены — военная хунта, пришедшая к власти в результате государственного переворота 1967 года, самоустранилась и передала бразды правления гражданским. Новым премьер-министром стал Константин Караманлис, находившийся в ссылке во Франции.

В начале 1975 года для скорейшего установления федеративного строя на острове турецкая часть провозглашает создание Кипрско-турецкого федеративного государства, однако это только усугубляет положение дел. В августе 1975 года по итогам переговоров в рамках ООН между Клеридисом и Денкташем, представлявшим на тот момент интересы турков-киприотов, состоялся обмен населением. На южную часть было возвращено около 120 тысяч греков, а на север вернулось около 65 тысяч турков. Таким образом, кипрское общество окончательно поляризовалось как по территориальному, так и по национальному составу, и уже ничто не мешало турецкой части в 1983 году объявить о своей независимости, которую во всем мире признала только соседняя Турция.

Продолжение следует

