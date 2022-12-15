Великан с улицы Островского

Почему так скромна памятная доска на доме Садри Максуди?

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/ BY-NC-ND

О доме на Островского, 14 мы немного писали, когда составляли гид по этой протяженной улице. Но скромная табличка и достаточно конвенциональный вид несколько оттеняют авторитетность Садретдина Максудова, который жил в нем перед революцией, будучи одним из лидером мусульман России, дважды депутатом Государственной Думы.

Два брата



Дом построен во второй половине XIX века и перестроен в начале следующего владельцем, купцом Бердниковым. Двухэтажный, с пристроем и верандой, он соседствовал с лавкой и в целом был выполнен в распространенном стиле эклетики. В 1913-м его купил Садри Максуди, точнее Садретдин Низаметдинович Максудов. Он был к тому времени человеком большим — дважды депутатом Госдумы, а теперь занимался адвокатской практикой.

Максудовы — из деревни Ташсу (ныне Высокогорский район), основанной во второй половине XVII века. Также ее называли «Деревня по Айбашинской дороге».

Садретдин родился в 1878 году. Через 10 лет он уже в Казани, учится в Апанаевском медресе на улице Кунче, а через 5 лет, в 1893-м переезжает в Бахчисарай, где находится медресе выпускника Сорбонны, бывшего городского головы, издателя первой тюркской газеты «Тарджеман», которая пользовалась безумной популярностью и закрылась только в 1918 году. В медресе работает старший брат Максуди — Ахметхади.



Источник ru.wikipedia.org

У него другая судьба. Как шакирд Апанаевского медресе, он занимается педагогикой, выпустив азбуку «Первый учитель», вышедшую общим тиражом более 1 миллиона экземпляров, после чего его к себе пригласил Гаспринский. Вернувшись в Казань, он не находит понимания, посещает вольнослушателем Казанский университет, женится, выпускает учебник по арабскому языку «Шифахия», самоучитель русского языка для мусульман России «Русистан. Практический учебник» и «Самоучитель татарского языка для русских», публикует своеобразные популярные объяснения вопросов ислама, преподает, издает газету «Йолдыз» («Звезда»), избирается гласным Городской Думы, инициирует открытие публичной татарской библиотеки «Китапхана Исламия» («Исламская библиотека». После революции продолжает педагогическую работу, пока его не арестовывают в 1932 году по обвинению в руководстве «Всесоюзной социалистической фашистской партией». Он высылается в Вятку, где его вновь арестовывают по делу «султангалиевщины», впрочем, в 1939-м Ахметхади выпускают. Он умирает в первые дни Великой Отечественной войны, 28 июня 1941 года.

Группа депутатов II Государственной Думы от Казанской губернии. Крайний справа внизу — Максуди. Источник: ru.wikipedia.org

Равноправие и образование



Что касается Садретина, то он тоже возвращается с братом в Казань и посещает русскую учительскую школу (ул. Тукая, 73). Здесь он подружился с Гаязом Исхаки и Хусаином Ямашевым, вместе они создали политический кружок. Потом Максудов, после беседы с Львом Толстым в Ясной Поляне, встречей с Гаспринским в Крыму и писателем Ахметом Мидхатом в Стамбуле, отправляется учиться на юридическом факультете Парижского университета. Он становится кандидатом в области права, работает корреспондентом одной из местных газет и лектором. В это время он познакомился с Юсуфом Акчурой и поэтом Яхья Кемалем.

Вернувшись в Казань в 1906-м, Максуди становится членом партии «Иттифак аль-муслимин» и получает кресло депутата второй Государственной Думы. Там он предлагает создать в России Государственный Совет, вдохновившись швейцарским Советов кантонов, с равным количеством депутатов от каждого народа. Он также работает и в третьей Госдуме, в обеих Максуди — секретарь мусульманской фракции. Во второй раз мусульмане начинают работу в парламента с требований получить право на светское образование на родном языке, поскольку система медресе таковой не является, причем языком преподавания заявлялся «тюрки». Но затея проваливается.

Максуди был одним из тех, кто боролся за права мусульман в эти годы, указывая в одном из выступлений: «Число мусульман в России достигает до 20 000 000. Мы составляем в России 1/7 часть всего населения».

Ну а жил на улице Островского. И даже планировал выдвигаться на третий срок в Думу, но данные о его имуществе были фальсифицированы, а татарские купцы его не поддержали. Неудачно прошел для него и IV Всероссийский Мусульманский съезд, так что в 1913-м Максуди сдал экстерном экзамены на юрфаке Московского университета и до 1917 года работал помощником присяжного поверенного.

Также он был членом юридической комиссии Казанской городской управы, а после февральской революции был избран гласным Казанской городской думы. Это, безусловно, была вторая волна его политической активности на родине. Вскоре удалось создать единую автономию мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири и ее правительства «Милли Идарә», которую он возглавил в конце 1917 года.

Максуди в турецком парламенте. Источник tatar-congress.org

Финляндия, Швеция, Франция, Турция

После разгона Учредительного собрания в начале 1918 года события еще больше ускоряются, все национальные проекты распускаются, а власть переходит к большевистскому мусульманскому комиссариату. По сути, Максуди становится врагом и белых, и красных. Он живет в деревнях Нижегородской области, а потом отбывает в Финляндию, потом в Швецию, Германию, наконец, он работает профессором в Сорбонне. В 1925—1943 годы он — в юридической школе Анкарского университета. В Турцию его приглашает сам президент Мустафа Кемаль. До 1950-го Максуди преподает в Стамбульском университете. 13 лет он был депутатом турецкого парламента, избираясь туда трижды. Он написал несколько программных книг по тюркскому праву, занимался вопросами реформы языка, участвовал в создании конституции. Можно сказать, что многое из того, что ему не удалось воплотить на родине, Максуди изучал, артикулировал, пропагандировал в Турции. Если бы такой человек жил в 1980—1990-е годы в Татарстане, вероятно, именно он стал бы лицом татарстанского суверенитета.

Памятник Максуди стоит в центре обдуваемого все ветрами бульвара «Стамбул» в Ново-Савиновском районе.