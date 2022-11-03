Как Юнусовы устроили пожар и пожертвовали дом бедным

Исчезнувшее медресе и роддом на углу улиц Насыри и Карима

Фото: Рушан Шамсутдинов. Угол улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима. Начало нулевых

В этом году Казань выиграла в федеральном проекте «Туристический код центра города» — 202,5 млн рублей потратят на благоустройство территории Старо-Татарской слободы. Предполагается, что здесь больше информации о домах и личностях. С учетом того, что слобода за последние 50 с лишним лет серьезно поменялась, необходимо говорить в рамках этой территории и об исчезнувших объектах. Это, к примеру, дома стоявшие на углу улиц Карима и Насыри, где сейчас находятся сувенирная лавка, гостиница и квартиры.

Марджани против Юнусова

История этого дома связана с противостоянием купца Ибрагима Юнусова и Шигабутдина Марджани. Как пишет Дамир Шагавиев в диссертации «Роль Шигабутдина Марджани в развитии татарской богословской мысли XIХ в.», 31-летний богослов стал главой Первой соборной мечети, которая сейчас носит его имя, по счастливой случайности — возвращаясь после 11 лет обучения в Средней Азии, он произвел впечатление на ехавших с ним в караване купцов. А те рассказали о нем Ибрагиму Юнусову, главному, по сути, мусульманину слободы того времени.

После формальных экзаменов в Казани и Уфе и общения с духовенством в доме Юнусовых (ул. Московская, 66) он стал имамом старейшей каменной мечети города и главным преподавателем медресе.

Отношения Юнусова и Марджани — это противостояние властного купца и независимого богослова. С одной стороны, Ибрагим-бей поспособствовал ему в личной жизни после смерти первой жены, устроив новую женитьбу, построив дом.

«Марджания». Фото: archive.gov.tatarstan.ru

«Марджания» и пожар

Правда, со временем помощи становилось все меньше, Марджани даже хотел уехать из России. Его отстраняли от работы, репутация его в тогдашнем обществе была неоднозначной, лишь время рассудило, кем был Шихаб-хазрат для истории.

В 1870-м он открыл медресе «Марджания». Деньги на него дали не братья Ибрагим и Исхак Юнусовы, а другие купцы — Муллин, Салихов, Сабитов, Валишин, Голанский, Усманов, Рахматуллин, Галикеев и другие. Своеобразный вызов монополии братьев.

А на углу нынешних улиц Фатыха Карима и Каюма Насыри стояло с 1837 года полукаменное здание медресе. Как пишут Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов, Юнусовы построили в мае 1873 на его месте двухэтажное кирпичное здание, на улице Фатиха Карима.

«Марджанию» с шестой попытки в 1875 году сожгли, а мечеть закрыли, чтобы переманить шакирдов. Сгоревшее здание отремонтировали на деньги Ахметзяна Рахматуллина, а в 1880 году появилось здание которое и сейчас стоит напротив мечети на улице Зайни Султана. Деньги на его содержание брали из вакуфного имущества — лавки и доходного дома на Сенном базаре.

Угол улиц Насыри и Карима

Дом на перекрестке с нынешней улицей Фатыха Карима — это здание мусульманского благотворительного общества. Его Юнусовы построили по проекту Петра Романова, он предназначался для медресе, а потом отдали Обществу пособия бедным мусульманам. Здесь, в частности, работало родовспомогательное заведение с лучшими казанскими врачами.

Обществу также принадлежал сохранившийся доходный дом на улице Татарстан, 10 начала XX века. Деньги ему жертвовали такие купцы, как Мухаметбадретдин Апанаев, Ахметгирей Азимов, Шакир Апанаев, Габдрахман Утяганов, Исмагил Утямышев, Мухаметсадык Галикеев, имам Галимжан Баруди и другие. Пожизненные члены вносили 60 и более рублей в год, действительные — 5 рублей. Также в обществе состояли, к примеру, губернатор Петр Полторацкий, городской голова Сергей Дьяченко, меценаты Ольга Александрова-Гейнс и Дмитрий Вараксин. Общество содержало медресе, мектебы, мечети, мусульманские кладбища, помогало мусульманам, были у него и свои школы, училища и амбулатория .

Общество перестало работать в октябре 1917 года.