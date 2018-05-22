Россотрудничество открыло 35 «домов болельщиков» для продвижения ЧМ-2018

Для продвижения чемпионата мира по футболу Россотрудничество открыло 35 «домов болельщика» в разных странах. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова.

Отмечается, что первый дом был открыт в Германии, последний — в Молдове. В «домах болельщика» проходят пресс-конференции с участием российских спортсменов, выдаются паспорта болельщиков. На данный момент сотрудниками агентства выданы 500 таких документов. В 11 домах организованы курсы русского языка для болельщиков, передает РБК.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».