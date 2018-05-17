Роман Шаронов: «Рыжиков — настоящий профессионал, который всего добился своим трудом»

Бывший защитник «Рубина» и старший тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов прокомментировал решение Сергея Рыжикова покинуть клуб.

— Мы вместе прошли достаточно сложный и интересный путь. Даже в гостиничных номерах жили вместе. Он настоящий профессионал, который всего добился своим трудом. И это большой пример для молодых игроков, — сказал корреспонденту «Реального времени» Роман Шаронов.

Ранее стало известно, что спустя 10 лет Сергей Рыжиков покидает казанский клуб. По словам его агента, такое решение принято не по финансовым причинам.