Чиновник FIFA: «Мы надеемся, что Кубок станет вдохновением для татарстанских детей»

Сегодня во время церемонии Кубка мира в Казани официальный представитель FIFA Фелисити Джордж сказала, что надеется на положительный эффект от визита главного трофея мирового футбола в Татарстан.

— Это огромное удовольствие в этот солнечный день быть в таком прекрасном городе Казань. Мне хотелось бы поблагодарить правительство Республики Татарстан и администрацию Казани. Этот трофей — главный символ футбола и один из главных символов спорта в мире. В этом Кубке воплощены эмоции и радость всех футбольных фанатов мира, вне зависимости от их национальностей и футбольных пристрастий. И мы в ФИФА очень надеемся, что этот Кубок станет вдохновением для юных футболистов и что они захотят в будущем сами поднять его над головой, — сказала чиновник FIFA.

Напомним, сегодня на площади Тысячелетия открылась трехдневная программа пребывания Кубка мира в Казани.





