В Кемерово начали демонтаж зданий «Зимней вишни»

Рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово.



Комплекс включает семь зданий из кирпича и железобетона, демонтаж начался с двухэтажного здания, в котором находятся сауны и автомойка, сообщает «Интерфакс». Рабочие также убрали временный металлический забор вокруг ТРЦ на время следствия, а входы и выходы из здания заблокированы.

Работы по демонтажу разбиты на несколько этапов.

«Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания», — рассказал приехавший на место работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».