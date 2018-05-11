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ХК «Салават Юлаев» начинает «Мое Зеленое Лето»

10:57, 11.05.2018

2 июня в уфимском городском парке «Кашкадан» состоится традиционный спортивный фестиваль, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев». Он пройдет в рамках летней межсезонной кампании «Мое Зеленое Лето».

План мероприятий в этот субботний день следующий:

  • межрегиональный футбольный турнир среди болельщиков, в котором примут участие 10 команд из 5 регионов страны;
  • конкурсы от ведущего с розыгрышем призов от ХК «Салават Юлаев» и партнеров;
  • фотозона с группой поддержки, талисманами клуба и Ice Girls;
  • музыкальное сопровождение (живое исполнение и диджей);
  • спортивные и тематические зоны;
  • зоны от партнеров и спонсоров;
  • мастер-классы по различным видам спорта;
  • точка продажи атрибутики;
  • участие игроков системы АНО «ХК «Салават Юлаев»;
  • детские и семейные зоны с аниматорами и мастер-классами;
  • общий флешмоб.
Спорт Башкортостан
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