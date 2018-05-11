ХК «Салават Юлаев» начинает «Мое Зеленое Лето»
2 июня в уфимском городском парке «Кашкадан» состоится традиционный спортивный фестиваль, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев». Он пройдет в рамках летней межсезонной кампании «Мое Зеленое Лето».
План мероприятий в этот субботний день следующий:
- межрегиональный футбольный турнир среди болельщиков, в котором примут участие 10 команд из 5 регионов страны;
- конкурсы от ведущего с розыгрышем призов от ХК «Салават Юлаев» и партнеров;
- фотозона с группой поддержки, талисманами клуба и Ice Girls;
- музыкальное сопровождение (живое исполнение и диджей);
- спортивные и тематические зоны;
- зоны от партнеров и спонсоров;
- мастер-классы по различным видам спорта;
- точка продажи атрибутики;
- участие игроков системы АНО «ХК «Салават Юлаев»;
- детские и семейные зоны с аниматорами и мастер-классами;
- общий флешмоб.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым