Волейбольный клуб «Урал» в новом сезоне будет играть в форме с логотипом «Terra Bashkiria»

Волейбольный клуб «Урал» в новом сезоне будет играть в форме с новым туристическим брендом Республики Башкортостан. Логотип «Терра Башкирия» появится на плече игроков уфимского клуба, об этом сообщает пресс-служба уфимского представителя в российской Суперлиге.



«Terra Bashkiria», что с латинского переводится как «Земля Башкирия», сопровождается слоганом «Душа Урала. Сердце Евразии». Новый бренд региона, который был презентован в апреле, как нельзя лучше вписывается в фирменный стиль волейбольного клуба «Урал».



Отметим, что сегодня, 7 мая, в матче российской футбольной Премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» принимает гостей из Уфы, этот логотип украшает футболки «горожан».

