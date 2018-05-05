В матче с «Рубином» ФК «Уфа» представит туристический бренд Terra Bashkiria (ФОТО)

Как стало известно «Реальному времени», в матче 29-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» в Казани игроки гостей выйдут в футболках, на которых будет нанесен логотип бренда Terra Bashkiria.

Пресс-служба ФК «Уфа», автор Эвелина Степанова









Он создан по аналогии с латинской Terra Incognita – «земля неизведанная». Слоган «Душа Урала». В основу логотипа лег национальный орнамент, где каждый цвет обозначает направление туризма: зеленый – летний отдых, сплавы, конные маршруты, синий – горнолыжка, коричневый – музеи и экскурсии.



Отметим, что для «Казань Арены» матч «Рубин» — «Уфа» станет последним тестовым перед чемпионатом мира — 2018. Напомним, что последний домашний матч казанский «Рубин» проведет 7 мая в 19:30. Эта игра станет прощальной для Гекдениза Карадениза, который завершает карьеру игрока по окончании сезона.