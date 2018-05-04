В Казани пройдут 33 спектакля, посвященные ЧМ-2018

В дни проведения чемпионата мира по футболу в столице Татарстана пройдут спектакли, приуроченные к мировому футбольному первенству, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

В театре имени В. Качалова состоятся четыре спектакля, основанные на произведениях зарубежной и русской классической драматургии: «Укрощение строптивой», «Глумов», «Женитьба» и «Дядюшкин сон».

В Татарском государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля пройдет Международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань» с участием приглашенных звезд из Италии, Армении, Грузии и Украины.

А для желающих познакомиться с татарской драматургией в театре имени Г. Камала пройдет 11 национальных спектаклей: «Зәңгәр шәл», «Мәхәббәт FM», «Жанкисәккәем» и другие. А также 10 спектаклей в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина: «Гомер буе сине көтәм», «Назлы кияү», «Алтын көз» и другие.