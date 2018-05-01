Игроков «Ак Барса» не вызвали в сборную России на ЧМ по хоккею из-за усталости

Игроки казанского «Ак Барса» не вошли в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев объяснил отказ от приглашения игроков «Ак Барса» их усталостью. В частности, речь шла о Станиславе Галиеве и Владимире Ткачеве.

«Дело не в клубах, просто сезон у ребят длинный, они уставшие. Когда эмоций у ребят нет, нет смысла им что-то вдавливать», — цитирует его «Р-Спорт».



Список игроков, которые поедут на ЧМ, опубликован на сайте Федерации хоккея России. Выглядит он следующим образом:

Вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).



Защитники — Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).



Нападающие — Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев («Авангард»).

Ранее генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг переговоры с «Салаватом Юлаевым» по обмену Станислава Галиева.